Mort de l’ancien arbitre international sénégalais de football Badara Mamaya Sène

24 Juin 2020

Dakar, Sénégal, 24 juin (Infosplusgabon) - Badara Mamaya Sène, ancien arbitre international sénégalais de football et ancien maire de la ville de Rufisque, s’est éteint lundi.

Premier Sénégalais à avoir dirigé une finale de coupe d’Afrique des Nations, en 1992 à Dakar (Côte d’Ivoire – Ghana : 0 – 0 et 11 tirs au but à 10), il avait suscité beaucoup de vocations à l’image de Falla Ndoye, Badara Diatta ou Malang Diédhiou.

Pendant longtemps président de la Commission centrale des arbitres (CCA) de la fédération sénégalaise de football (FSF), Badara Mamaya Sène avait passé la main à son ami Amadou François Guèye « Franky », lui aussi disparu il y a quelques semaines. Ancien membre de la commission Arbitrage de la CAF, Mamaya, comme on le surnommait, était très célèbre en Afrique. Notamment pour sa proximité avec le Camerounais Issa Hayatou, ancien président de la Confédération africaine de football.

Homme de convictions et de passion, Badara Mamaya Sène a également été maire de la ville de Rufisque (ouest du Sénégal) de 2009 à 2014. Et était jusqu’à sa disparition membre du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) du Sénégal. Fidèle en amitié et d’une grande générosité, il savait défendre bec et ongles ses intérêts et ceux de ses amis et alliés.

Il a été inhumé ce lundi après-midi à Rufisque devant une foule importante d’amis, de connaissances et de parents. Un hommage unanime lui a été rendu, notamment par le président de la FSF, Me Augustin Senghor. Selon ce dernier, le défunt « a su élever le niveau de l’arbitrage sénégalais comme nul autre pareil et à un certain moment, grâce à lui, notre arbitrage avait dépassé tous les autres segments de notre football ».

