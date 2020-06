Coronavirus : Une coalition d'entreprises s'associe aux jeunes pour lutter contre la pandémie

24 Juin 2020

Nairobi, Kenya, 24 juin (Infosplusgabon) – La Coalition nationale des entreprises kényanes pour lutter contre la Covid-19 (NBCC) s'est associée, lundi à Shujaaz Inc, dans le but de réduire la propagation de la Covid-19 dans ce pays.

Grâce aux contributions de ses membres, la coalition a fait don de 20 000 masques faciaux et de plus de 500 stations de lavage qui seront distribués aux jeunes et aux entreprises par le biais du réseau de jeunes de Shujaaz.

Cette contribution a été faite dans le but de garantir que la lutte contre la propagation de la Covid-19 soit entreprise au niveau communautaire.

L’équipe de jeunes a recruté des super fans dans différentes régions du pays pour travailler comme volontaires dans la distribution des équipements aux jeunes.

Shujaaz est l'un des principaux réseaux numériques pour les jeunes au Kenya, utilisant des SMS et les réseaux sociaux pour atteindre plus de 7,5 millions de jeunes.

« Les jeunes sont les véritables agents du changement et les instigateurs de tendances », a déclaré Myriam Sidibé, présidente et cofondatrice de la NBCC.

''Nous savons que travailler avec eux est crucial pour adopter les mesures préventives en matière d'hygiène, car c'est la nouvelle norme.

«La Covid-19 a porté un coup énorme à notre économie et de nombreuses familles traversent une période économique difficile », a déclaré Sidibé.

La NBCC se concentre sur la promotion et l'éducation des Kenyans dans l'application de bonnes pratiques de santé grâce à des initiatives telles que le lavage et la désinfection des mains pour assurer la sécurité du public tout au long de la pandémie.

La coalition a, en partenariat avec le gouvernement, fait don de 30 000 barres de savon à au moins 6 000 familles.

