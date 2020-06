La coordination dans la lutte contre le terrorisme au menu des entretiens entre Fayez Al-Sarraj et le chef de l'AFRICOM

24 Juin 2020

Tripoli, Libye, 24 juin (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez Al-Sarraj, a discuté avec le chef du Commandement militaire des forces américaines en Afrique (AFRICOM), de la coordination conjointe entre la Libye et les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme, dans le cadre de la coopération stratégique entre les deux pays.

Cet entretien est intervenu lors d'une réunion tenue, lundi, par M. Al-Sarraj, commandant suprême de l'armée libyenne et le chef de l'AFRICOM, Stephen Townsend, dans la ville de Zouara, 120 km à l'Ouest de Tripoli, en présence de l'ambassadeur des États-Unis en Libye, Richard Norland et d'un certain nombre de militaires américains et de chefs militaires libyens au sein du gouvernement d'union nationale.

La réunion s'inscrit dans le cadre de la consultation et de la discussion sur l'évolution de la situation en Libye, a précisé un communiqué du Bureau des médias du président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale.

La même source a précisé que "les deux parties ont examiné lors de la réunion les derniers développements militaires et sécuritaires et les efforts américains pour parvenir à la stabilité en Libye", ajoutant qu'"elles ont discuté de la coordination conjointe entre le gouvernement d'union et AFRICOM dans la lutte contre le terrorisme et les frappes de ses restes dans le cadre de la coopération stratégique entre la Libye et les États-Unis d'Amérique".

Ont participé à la réunion, côté libyen, le ministre de l'Intérieur, Fathi Bachagha, le vice-ministre de la Défense, Salah Al-Namrouch, le chef d'état-major de l'armée libyenne, le général Mohamed Al-Charif, le commandant de la salle des opérations conjointes, le général Oussama Al-Joueili, le commandant de la zone militaire de Tripoli, le général Abdelbasset Marwane, le chef de la zone militaire du Centre, le général, Mohamed Al-Haddad et le commandant de la Chambre des opérations de Syrte, le général de brigade, Ibrahim Beit Al-Mal.

A noter que les Etats-Unis coopèrent depuis 2016 avec le gouvernement d'union nationale en Libye dans la lutte contre le terrorisme ayant permis de chasser en décembre 2016, l'organisation terroriste Daech de Syrte (Centre) après l'avoir transformé en un Emirat islamique.

La coordination continue dans l'organisation de raids aériens pour éliminer les combattants de Daech ayant fui dans le désert libyen et en août dernier 47 éléments de Daech ont été tués par AFRICOM en Libye.

