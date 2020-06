Plus de 120.000 tonnes d’intrants agricoles à la disposition des paysans togolais pour la nouvelle campagne agricole

24 Juin 2020

Lomé, Togo, 24 juin (Infosplusgabon) - Le Togo a mis à la disposition des paysans, plus de 120.000 tonnes d’intrants agricoles pour la campagne 2020-2021, a-t-on appris de sources officielles ce mercredi à Lomé.

Selon le ministère de l’Agriculture, il s’agit de 120.000 tonnes d’engrais de toutes sortes, de 2600 tonnes de semences améliorées et certifiées pour la production du maïs, du sorgho, du fonio, du riz, de l’arachide, du soja, du sésame et du niébé, ainsi que des bio-fertilisants.

Le Togo veut ainsi "assurer une production durable et fiable et l’accès aux intrants de qualité à des prix abordables" aux paysans et acteurs de la filière agricole, et par ce truchement, "renforcer les partenariats publics-privés pour les chaînes de valeurs des produits de base agricoles et en contribuant significativement au commerce intra-africain", indique-t-on au ministère de l’Agriculture.

L'objectif visé par le gouvernement est de "poursuivre l’atteinte de l’objectif Faim Zéro au Togo et doper la croissance agricole en doublant au moins les niveaux actuels des revenus agricoles".

Pour la campagne 2019-2020, rappelle-t-on, le Togo a enregistré 70.000 tonnes d’excédents céréaliers.

FIN/ INFOSPLUSGABON/GHB/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon