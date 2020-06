COVID-19 : L'OIM lance un appel de 37,8 millions de dollars pour poursuivre l'assistance vitale aux personnes vulnérables de la région du centre du Sahel

24 Juin 2020

Dakar, Sénégal, 24 juin (Infosplusgabon) - L'augmentation de la violence et la crise humanitaire à plusieurs niveaux qui sévit dans la région du Sahel central ont entraîné le déplacement interne de 1,25 million de personnes, a annoncé, mardi, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), tout en lançant un appel pour un financement à hauteur de 37,8 millions de dollars destiné à intensifier ses opérations, fournir une aide d'urgence vitale et répondre aux besoins de transition de 460 000 personnes au Burkina Faso, au Mali et au Niger.

« Plus de trois millions de personnes sont aux prises avec une grave insécurité alimentaire et 9,4 millions de personnes ont un besoin urgent d'assistance dans ces pays à un moment où la COVID-19 se propage rapidement dans toute l'Afrique de l'Ouest », a déclaré l'OIM, dans un communiqué.

« En outre, la fermeture des marchés et des frontières destinée à empêcher la propagation de la maladie limite les possibilités de subsistance et aggrave encore une situation déjà désastreuse. Des lacunes importantes subsistent dans la réponse humanitaire en raison du manque de ressources et d'accès dans certaines régions».

Dans le cadre de ses efforts pour soutenir la réponse des gouvernements, l'OIM intensifie ses opérations dans ces trois pays, en coordination avec les partenaires locaux pour s'assurer que ceux qui en ont besoin reçoivent une assistance.

Grâce à cet appel, l'OIM sera en mesure de fournir des abris et des articles non alimentaires dans les communautés les plus touchées par les déplacements et les sites collectifs temporaires. Il aidera également l'OIM à poursuivre la mise en œuvre d'activités de stabilisation communautaire afin de renforcer la cohésion sociale entre les réfugiés, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et les communautés d'accueil.

« La réponse à la COVID-19 ne doit pas être mise en œuvre au détriment des programmes et activités existants», a déclaré Sophie Nonnenmacher, directrice régionale par intérim de l'OIM pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

"La réponse aux besoins urgents des populations touchées et la stabilisation de la région, aux niveaux sécuritaire et économique, devraient rester une priorité si nous voulons éviter une urgence humanitaire", a ajouté Nonnenmacher de l'OIM. « Le fait de détourner notre attention de la détérioration de la situation au Sahel pourrait anéantir les efforts collectifs déployés au cours de décennies».

La région présente des obstacles spécifiques liés à la faiblesse des services sociaux de base, notamment les soins de santé, des économies à faible revenu et un secteur informel qui limite les possibilités de subsistance.

Ces défis sont aggravés par des problèmes de sécurité croissants tels que l'extrémisme violent et les tensions inter-communautaires qui se déroulent dans un contexte de changement climatique, de dégradation des terres et de pénurie d'eau.

Des besoins de financement supplémentaires pour la programmation liée à COVID-19 dans les pays ciblés ont été inclus dans le plan régional de préparation et de réponse stratégique de l'OIM au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre dont le montant de financement prévu est de 54 millions de dollars US.

Compte tenu des graves répercussions sur la mobilité, la santé et le développement socio-économique de la crise de la COVID-19 en Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi que de la fragilité des systèmes de santé de la région, une action rapide et ciblée est nécessaire pour empêcher une nouvelle propagation de l'épidémie et atténuer l'impact de la crise sur les populations, notamment les migrants, les personnes déplacées, les réfugiés et les populations vulnérables.

La promotion de la sécurité régionale, de l'intégration économique, ainsi que celle de la résilience et de la cohésion dans les zones touchées par les conflits devraient rester une priorité pour éviter collectivement d'exacerber les besoins humanitaires existants dans la région.

