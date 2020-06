La Libye abaisse le niveau de sa représentation à la réunion de la Ligue arabe et dénonce une partialité

24 Juin 2020

Tripoli, Libye, 24 juin (Infosplusgabon) - Le ministère libyen des Affaires étrangères a annoncé mardi, que la Libye a abaissé le niveau de sa représentation à la réunion de la Ligue arabe pour protester contre la partialité de l'organisation pana-arabe.

Mardi, le ministère libyen des Affaires étrangères a critiqué le "deux poids deux mesure" en vigueur au sein de la Ligue arabe et a réduit sa représentation à la réunion ministérielle arabe tenue sur la crise libyenne à la convocation de l'Egypte.

Cette annonce est intervenue dans une série de tweets publiés par le ministère libyen des Affaires étrangères.

"La Libye a réduit son niveau de représentation lors de la réunion de la Ligue arabe et critique les doubles standards en vigueur. Jusqu'à ce moment, la session que la Libye a demandée depuis avril de l'année dernière n'a pas eu lieu malgré l'atteinte du quorum", a écrit le ministère des Affaires étrangères, sans donner davantage de détails.

Pour sa part, le délégué de la Libye auprès de la Ligue arabe, Saleh Al-Chammakhi, a déclaré lors de sa réunion avec l'organisation, que "ceux qui prennent des initiatives de paix devraient être à distance égale de tout le monde en Libye et ne pas traiter avec le gouvernement légitime par des déclarations similaires à une déclaration de guerre à un État souverain et à un membre des Nations Unies", en allusion à la menace d'intervention militaire lancée par le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi.

Il a poursuivi : "Nous assurons aux pays qui soutiennent Haftar et qui appellent maintenant au dialogue que leur place est dans l'arène de la justice internationale parce que ils ont commis de crimes de guerre et contre l'humanité".

M. Al-Chammakhy a ajouté que ce n'est un secret pour personne que les pays soutenant Haftar ont facilité et obtenu un soutien logistique pour le transport d'extrémistes terroristes et engagé des mercenaires en Libye, y compris le groupe Wagner de Russie et certains pays voisins.

Le délégué de la Libye a souligné qu'aujourd'hui, après avoir changé la réalité et vaincu l'agression de Tripoli, "nous avons commencé à entendre des pays qui soutiennent Haftar appeler au dialogue" après avoir entravé les efforts de paix et de cessez-le-feu.

Il a souligné que les forces de l'armée libyenne "ont réussi à vaincre les milices terroristes de Haftar" et libéré les villes qu'elles contrôlaient, dont la dernière était Tarhouna (120 km sud de Tripoli.

