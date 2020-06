Le Rwanda dévoile un budget de 3,4 milliards de dollars US pour relancer l'économie

24 Juin 2020

Kigali, Rwanda, 24 juin (Infosplusgabon) - Le ministre rwandais des Finances et de la Planification économique, Uzziel Ndagijimana, a dévoilé, lundi, un budget de 3.245,7 milliards de francs rwandais (environ 3,4 milliards de dollars US) qui relancera l'économie du pays après les chocs issus de la COVID-19.

Le budget de cette année sera financé par des ressources intérieures d'une valeur de 1.969,8 milliards de francs rwandais (Frw), soit 60,7% du budget total, selon les projections officielles.

En outre, les projets de développement devraient consommer jusqu'à 1.298,5 milliards de francs, ce qui représente 40% du budget total. Les projets financés sur le plan intérieur sont estimés à 703,4 milliards de francs, tandis que les projets financés par l'extérieur sont projetés à 595,1 milliards de francs, selon le rapport.

Les politiques de dépenses du gouvernement rwandais au cours de l'exercice 2020/21 sont guidées par les priorités et les objectifs de la stratégie nationale de transformation tout en garantissant une allocation appropriée en promouvant le Made in Rwanda pour réduire le déficit commercial et renforcer la résilience économique, selon des informations.

Le pilier de la transformation économique représentera 1.802 milliards de francs (55,5% du budget total). La transformation sociale occupera 960,4 milliards de francs (29,6%) tandis que la gouvernance transformationnelle se verra affecter 482,7 milliards de francs (14,9%) du budget total, selon la même source.

Parmi les autres domaines prioritaires convenus lors de la planification et de la budgétisation figure le renforcement du système de santé à travers l’accroissement de l’accessibilité à des services de santé de qualité pour tous.

Les autres programmes clés seront axés sur la promotion de l'emploi par le biais d'investissements dans les infrastructures publiques, le soutien aux entreprises touchées par la COVID-19 en vue de la relance de leurs activités, la stimulation des entreprises et la contribution à la croissance économique nationale, la promotion de la politique "Made in Rwanda" pour réduire le déficit commercial et renforcer la résilience économique, le renforcement de la préparation et de la gestion des catastrophes, l'amélioration de l'accès à une éducation de qualité et l'éradication continue de la malnutrition et du retard de croissance, qui est un indicateur de la malnutrition chronique et qui affecte de manière permanente le développement du cerveau.

