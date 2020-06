Les ministres arabes des Affaires étrangères attachés à l'unité, l'intégrité et la souveraineté de la Libye

24 Juin 2020

Tripoli,Libye, 24 juin (Infosplusgabon) - La réunion d'urgence de la Ligue des États arabes au niveau ministériel, tenue mardi, a souligné l'engagement envers "l'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale, le bien-être, la stabilité et la prospérité de son peuple et son avenir démocratique".

Tenue via le procédé vidéoconférence, la rencontre a souligné la nécessité de travailler à "restaurer l'État national libyen et ses institutions son rôle au service du peuple libyen loin de toutes les interventions externes".

Dans un communiqué, les ministres arabes des Affaires étrangères ont souligné l'importance d'une solution politique à la crise libyenne, le soutien du Conseil de la Ligue à la pleine mise en œuvre de l'Accord politique libyen signé à Skhirat, mettant l'accent sur le rôle de toutes les institutions légitimes émanant de l'accord politique libyen et des résultats de diverses pistes internationales et régionales, plus récemment la Conférence de Berlin.

Les résolutions ont réaffirmé le rôle central et essentiel des pays voisins libyens et l'importance de la coordination entre eux dans les efforts pour mettre fin à la crise libyenne, soulignant le rejet et la nécessité de "prévenir les interventions extérieures de toute nature et quelle qu'en soit la source qui contribuent à faciliter le mouvement des combattants extrémistes terroristes étrangers vers la Libye, ainsi que la violation des résolutions internationales sur l'embargo sur les armes ce qui menace la sécurité des pays voisins de la Libye et de la région".

La réunion a souligné qu'un règlement politique entre tous les Libyens avec leurs diverses affiliations est la seule solution pour rétablir la sécurité et la stabilité en Libye et éliminer le terrorisme, exprimant "leur grave préoccupation que l'escalade militaire externe aggrave la crise en Libye et menace la sécurité et la stabilité de la région dans son ensemble, y compris la Méditerranée, en mettant l'accent sur la nécessité d'arrêter le conflit militaire".

Les recommandations ont mis l'accent sur le rejet de "toutes les interventions étrangères illégales qui violent les lois, décisions et normes internationales et contribuent à la propagation de milices armées terroristes cherchant à répandre des idées extrémistes et à alimenter la violence et le terrorisme", exigeant "le retrait de toutes les forces étrangères présentes sur le territoire libyen et dans les eaux territoriales libyennes, et a mis en garde contre la poursuite de l'action militaire pour déplacer les lignes sur lesquelles les parties sont actuellement présentes afin d'éviter une extension de la confrontation".

Les résolutions ont salué toutes les initiatives, efforts et actions internationaux des pays voisins visant à arrêter les opérations militaires et à reprendre le processus politique en Libye sous les auspices des Nations unies, tout en se félicitant de la "Déclaration du Caire" sur la Libye publiée le 6 juin.

Les participants ont souligné que la "Déclaration du Caire" est fondée sur le fait que la solution en Libye doit être fondée sur l'accord politique libyen, les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, les résultats de la Conférence de Berlin et les précédents sommets et efforts internationaux qui ont résulté d'une proposition de solution politique globale comprenant des étapes de mise en œuvre claires dans les pistes politique, économique et de sécurité et le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire.

Le Conseil exécutif de la Ligue arabe a exprimé son plein appui aux efforts de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye visant à parvenir à un règlement de la crises par les trois voies à la lumière des résultats de la Conférence de Berlin et de la résolution 2510 du Conseil de sécurité, exhortant le Secrétaire général des Nations Unies à accélérer la nomination de son envoyé spécial afin d'éviter les aspects négatifs du vide sur la réalisation de la progression souhaitée dans toutes les pistes de dialogue.

Les résolutions ont souligné également la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu permanent immédiat et de convenir d'arrangements permanents et globaux pour sa mise en œuvre et la vérification de son engagement en achevant les travaux de la suite des discussions qui se déroulent dans le cadre de la Commission militaire mixte "5 + 5" à Genève sous les auspices des Nations Unies, et le retour rapide des négociations pour une solution politique et l'achèvement des négociations.

Mettre en œuvre les pistes de la Conférence de Berlin sur ses aspects politiques et économiques pour parvenir à un règlement global de la crise, en prévision de la tenue d'élections, a figuré parmi les recommandations.

Les ministres arabes ont également souligné l'importance d'obliger l'Organisation des Nations unies, la communauté internationale et toutes les parties extérieures à "expulser les mercenaires de toutes les terres libyennes et à œuvrer pour unifier les institutions militaires et de sécurité en Libye sur la voie d'une solution politique, de démanteler les milices et remettre leurs armes conformément aux conclusions de la Conférence de Berlin".

Les résolutions ont condamné toutes les violations des droits de l'homme, quels que soient leurs auteurs, sur tout le territoire libyen, soulignant l'importance de protéger tous les étrangers en Libye.

Ils ont souligné le rôle principal de la Ligue des États arabes dans la promotion de la consultation et de la coordination entre les États membres en vue de parvenir à un règlement politique global de la crise libyenne, et de poursuivre l'effort existant dans le cadre du Quatuor et la coordination avec d'autres partenaires concernés par les affaires libyennes, en particulier les Unions africaine et européenne.

La réunion a demandé au Secrétaire général de la Ligue arabe de suivre la mise en œuvre des résolutions et de soumettre un rapport au Conseil à cet égard, ainsi que de poursuivre ses contacts et consultations avec le Secrétaire général des Nations unies et diverses parties libyennes, et de mettre l'accent sur le renforcement du rôle de la Ligue arabe afin de surmonter les difficultés qui entravent toujours la mise en œuvre de l'accord politique libyen.

Il est à noter que la Libye a protesté contre la réunion d'urgence de la Ligue des États arabes au niveau ministériel convoquée par l'Égypte, en abaissant le niveau de représentation et accusant l'organisation panarabe de politique de deux poids deux mesures.

