Le ministère libyen de l'Intérieur salue la formation par le Conseil des droits de l'homme d'une commission d'enquête en Libye

24 Juin 2020

Tripoli, Libye, 24 juin (Infosplusgabon) - Le ministère de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale a salué, la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, prévoyant la formation d'une mission d'enquête en Libye et la divulgation de la vérité sur les violations du droit international humanitaire et des dispositions des traités et conventions relatifs aux droits de l'homme à cet égard.

Dans un communiqué publié mardi, le ministère s'est engagé à mobiliser ses capacités et moyens pour favoriser la réussite de la mission et lui permettre d'atteindre les objectifs qui lui ont été fixés au service et à l'assistance des institutions fondées sur la justice locale et internationale.

Le ministère a ajouté qu'il appréciait la "réponse de la communauté internationale qui correspond aux demandes répétées de la Libye de mener une enquête internationale, impartiale et transparente pour découvrir les crimes commis par des gangs criminels affiliés à la soi-disant Opération Al Karama (Dignité) contre des civils paisibles, par son récent assaut sur Tripoli et certaines autres villes libyennes à l'est, à l'ouest et au sud, qui a causé la perte de vies innocentes et des dommages matériels et moraux à la vie de la société, sans parler de la perturbation des services civils, politiques et économiques de l'État".

Dans son communiqué, le ministère a affirmé qu'il "travaille à établir les valeurs de justice, de sécurité et de respect des droits de l'homme parmi les citoyens et les résidents en Libye", estimant que "la sécurité est le résultat de la justice et qu'il n'y a de véritable sécurité dans aucune société que si elle découle de l'égalité et de l'équilibre entre les droits et les devoirs de l'individu dans la société".

Il a également affirmé qu'il "mettait en œuvre des stratégies visant à renforcer la coordination et la coopération fructueuses avec la communauté internationale de manière à garantir une ouverture disciplinée avec les entités de la communauté internationale et ses membres, pays ou organisations, et en même temps à sauvegarder la sécurité nationale et la souveraineté nationale de la Libye".

FIN/ INFOSPLUSGABON/PVX/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon