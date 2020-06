Disparition de Dr Dagash président du Conseil d'Administration de Panapress

24 Juin 2020

Tripoli, Libye, 24 juin (Infosplusgabon) - Le célèbre journaliste et écrivain soudanais Dr Ibrahim Dagash, président du Conseil d'Administration de Panapress par intérim, est décédé dans la nuit de lundi à mardi dans l'un des hôpitaux de Khartoum, capitale du Soudan, a-t-on appris mardi de source informée.

Le disparu est considéré comme une des figures très connues du paysage médiatique au Soudan et en Afrique. Il a occupé à partir de 1977, pendant 20 ans, le poste de directeur de l'information et porte-parole officiel de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA, ancêtre de l'Union africaine). C'est au cours de cette période que l'Agence panafricaine d'information a été créée en 1983.

Il a dirigé l'Agence provisoirement en1985 avant de prendre les fonctions de conseiller de son Conseil d'Administration de 1999 à 2010. De 2011 à sa disparition, il était le président du Conseil d'Administration de l'Agence par intérim. Il s'apprêtait à passer la présidence du Conseil au représentant libyen.

Dr Dagash a noué pendant ses activités professionnelles à l'OUA et à l'Agence de larges relations dans les milieux médiatiques arabe et africain. Il a collaboré avec plusieurs journaux soudanais. Il a étudié au lycée "Hantoub" et est diplômé de de la faculté des lettres, section philosophie et sociale à l'université du Caire, division Khartoum. Il a obtenu son doctorat en communication et du développement au Royaume-uni.

Il a occupé plusieurs fonctions dans différents gouvernements du Soudan. Il a notamment été désigné pour représenter le Soudan au Nouveau Partenariat pour développement en Afrique (NEPAD) de l'Union africaine et qui s'occupe de la vision de l'UA pour le développement économique et social du continent.

