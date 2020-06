102 nouveaux cas de COVID-19 notifiés lundi en RD Congo

24 Juin 2020

Kinshasa, RD Congo, 24 juin (Infosplusgabon) - Cent-deux nouveaux cas de Covid-19 ont été notifiés lundi en RD Congo, dont 84 à Kinshasa, 15 dans la province du Kongo central et trois à Tshopo, rapporte le bulletin quotidien du secrétariat technique du comité national multisectoriel de la riposte à la pandémie de Covid-19.

Aucun nouveau décès n'a été enregistré le même lundi parmi les cas confirmés. Par ailleurs, cinq nouvelles guérisons ont été notifiées le même jour.

Depuis la déclaration de l’épidémie, on note un total de 6.027 cas dont 6026 cas confirmés au laboratoire et un cas probable. Il y a eu jusqu’ici 135 décès et 861 guérisons. Actuellement, 133 cas suspects sont en cours d'investigation.

Au total, douze provinces de la RDC sont touchées par cette épidémie, il s'agit de la province de Kinshasa (5370 cas), du Kongo Central (285 cas), du Nord-Kivu (65 cas), du Haut-Katanga (183 cas), du Sud-Kivu (108 cas), Tshopo (six cas), du Kwilu (trois cas), de l'Ituri (deux cas), de Kwango (un cas), Equateur (un cas), Kwango (un cas), Haut-Lomami (un cas) et Haut-Uélé (un cas).

FIN/ INFOSPLUSGABON/PVX/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon