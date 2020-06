COVID-19 : Dr Jérôme Munyangi attend le financement du gouvernement Congolais pour ses essais cliniques

24 Juin 2020

Kinshasa, RD Congo,23 juin (Infosplusgabon) - Dr Jérôme Munyangi, médecin-chercheur, déclare qu’il attend le financement du gouvernement congolais pour ses essais cliniques avec son protocole à base d'Artemisia, sur les malades de COVID-19 en RD Congo.

Selon ce médecin, il n'a pas encore reçu le financement du gouvernement congolais pour mener des essais cliniques.

Il a dit être déjà passé à l'INRB, au comité scientifique mis en place par le ministère de la Recherche scientifique mais aussi au secrétariat technique en charge de la riposte contre la COVID-19 pour expliquer le bien-fondé de ses recherches. Et il fait partie de la Task force rattachée à la Présidence de la République pour la riposte contre la COVID-19.

D’après lui, il est déjà passé devant toutes les instances publiques habilitées à l'autoriser à mener des essais cliniques avec un protocole à base d'Artemisia capable de prévenir et de traiter le Coronavirus.

Dr Jérôme Munyangi est auteur déjà d'un protocole approuvé d'Artemisia comme traitement contre le paludisme. Il a été affecté à l'hôpital Monkole de Kinshasa où il devra mener ses essais cliniques sur des malades de COVID-19.

Le chercheur congolais est responsable de la Maison Artemisia en France, un réseau des chercheurs sur des solutions adaptées pour les pays africains contre le Coronavirus. Dr Jérôme Munyangi avait estimé à deux millions d'euros le coût des essais cliniques à grande échelle de son protocole afin d'obtenir le quitus de l'OMS pour l'autorisation de son traitement.

Depuis la déclaration de l’épidémie, le 10 mars 2020, on note un total de 6.027 cas dont 6026 cas confirmés au laboratoire et un cas probable. Il y a eu jusqu’ici 135 décès et 861 guérisons.

