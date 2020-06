Décès du président du conseil d'administration de la PANA, le Dr Ibrahim Dagash

24 Juin 2020

Khartoum, Soudan, 23 juin (Infosplusgabon) - Le journaliste soudanais, panafricaniste et ancien chef du département des médias de l'Union africaine, le Dr Ibrahim Dagash, est décédé des suites d'une brève maladie à Khartoum, a-t-on appris, mardi, de source officielle à Khartoum.

Le ministre soudanais de la Culture et de l'Information, Faisal Mohamed Saleh, a annoncé, lundi soir, le décès prématuré et triste du défunt professionnel de la presse.

Feu Dagash a apporté d’importantes contributions dans le milieu de la presse soudanaise et internationale, a déclaré le ministre.

Dagash a travaillé au sein des ministères et des départements dans un certain nombre de gouvernements, avant de rejoindre l'Organisation de l'unité africaine (aujourd'hui l'Union africaine), où il a eu à diriger le département de l'information de cette prestigieuse institution pendant environ 25 ans, acquérant ainsi une large connaissance des médias et des institutions africaines. Il était l'un des membres fondateurs de l'Agence panafricaine d'Information (PANA).

A sa retraite de l'UA, il a servi dans un certain nombre de journaux et de chaînes de télévision. Il a contribué à la recherche universitaire et a participé à de nombreux symposiums.

