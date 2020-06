Les travaux de réhabilitation de la Route nationale n°5 confiés à Ebomaf pour 214 milliards de F CFA

22 Juin 2020

Lomé, Togo, 22 juin (Infosplusgabon) - Les travaux de réhabilitation et de renforcement de la route Lomé-Kpalimé, la Route nationale numéro 5 (RN5), longue de 120 km, sont confiés à l’entreprise privée de travaux publics du Burkina Faso, Ebomaf, pour un montant de 214 milliards de F CFA, a-t-on appris de sources officielles, ce lundi à Lomé.

Les travaux qui vont démarrer dans quelques semaines, comprend, outre la réhabilitation de cette route, très importante pour l’économie togolaise, l’aménagement de bassins et retenues d’eau dans trois grands quartiers longeant cette voie, ainsi que des travaux d’aménagement de voiries et de réseaux divers dans la ville de Kpalimé, indique le gouvernement.

Il est prévu, à certains endroits, l’aménagement d’une chaussée en 2x3 voies du Tronçon Todman-Zanguera (15 km, à la sortie ouest de Lomé) et l’aménagement en 2x2 voies du Tronçon Zanguera-Noepé (longue de 8 km, ville distante de 25 km de Lomé) et 2 voies entre Noépé et Kpalimé (91km), souligne la Direction des travaux publics.

La voie Lomé-Kpalimé, distante de 120 km, désert des villages où l’agriculture est florissante et également des lieux et sites touristiques du pays, dans la Région des Plateaux.

Présent au Togo depuis une dizaine d’années, Ebomaf, gagne des marchés de travaux publics au Togo, autrefois confiés aux entreprises européennes, faisant d’elle l’une des plus émergentes en Afrique sub-saharienne dans le domaine des routes.

Depuis 2006, rappelle-t-on, l’Etat indique avoir mobilisé près de 1000 milliards pour les infrastructures et équipements publics, dont des réseaux routiers. L’ambition, souligne-t-il, est de réaliser 60% de routes revêtues d’ici 2022.

