Un jeune international malien prolonge son contrat jusqu'en 2025 avec le club autrichien de Red Bull Salzbourg

22 Juin 2020

Bamako, Mali, 22 juin (Infosplusgabon) - L'international malien de football, Mohamed Camara, vient de prolonger jusqu'en 2025 son contrat avec le club autrichien de Red Bull Salzbourg, a-t-on appris, lundi, de source sportive.

Mohamed Camara, champion d'Afrique U17 avec son pays le Mali en 2019 au Gabon, a rejoint Red Bull Salzbourg en janvier 2018 qui l'a prêté au FC Liefering, puis au TSV Harteberg, tous deux clubs autrichiens, pour la deuxième partie de la saison 2018-2019.

Il revenu au Red Bull Salzbourg, cette année, et évolue dans ce club avec son compatriote Sékou Koita.

Dans sa page facebook, après la signature du contrat, Mohamed Camara (20 ans) a écrit :" je remercie sincèrement les dirigeants du club qui font tout pour les joueurs, surtout les joueurs étrangers. Un grand remerciement également à l'encadrement technique et aux supporters qui nous gâtent ici, moi et mon frère et ami, Sékou Koita. je leur promets de me donner à 100% pour permettre à l'équipe de remporter un deuxième trophée, après la coupe d'Autriche".

