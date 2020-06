Mondial féminin 2023 : Le Japon retire sa candidature, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, favorites pour organiser le tournoi

22 Juin 2020

Tokyo, Japon, 22 juin (Infosplusgabon) - L'Australie et la Nouvelle-Zélande seront favorites pour remporter les droits d'organisation de la Coupe du monde féminine 2023 de la FIFA, après que le Japon a décidé de retirer sa candidature.

Ce lundi, la presse japonaise a rapporté que le Tokyo allait retirer sa candidature à l'organisation de ce tournoi international; l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont posé une candidature unique; et la Colombie reste le seul rival en lice.

Les 37 membres du Conseil de la FIFA voteront pour désigner le pays organisateur durant une réunion en visioconférence jeudi soir heure australienne, et la décision sera annoncée aux premières heures de la journée de vendredi.

Sur le papier, le retrait du Japon donnera un avantage indéniable à la candidature de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.

A l'instar de l'Australie, le Japon est un membre de la Confédération asiatique de football (AFC), et il semble que les votes de l'AFC qui étaient éparpillés entre les candidatures rivales iront à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande.

La Confédération océanienne de football, dont la Nouvelle-Zélande est membre, a déjà ouvertement appuyé cette candidature conjointe, imitée récemment par la Fédération de football d'Asie du Sud-Est, ASEAN.

Le week-end dernier, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont reçu la note la plus élevée en termes d'évaluation technique de la FIFA concernant les trois candidatures.

La candidature conjointe a obtenu 4,1 sur 5 dans le rapport, suivie du Japon, 3,9 et de la Colombie, 2,8.

La semaine dernière, le président de la Fédération sud-américaine de football (CONMEBOL), Alejandro Dominguez, et le président de la Fédération colombienne de football, Ramon Jesurun, ont écrit à la FIFA pour se plaindre des conclusions du rapport de la FIFA. Mais la FIFA n'a pas souhaité réagir.

Le Brésil a retiré sa candidature au début de ce mois, laissant la Colombie comme unique représentant de l'Amérique latine en course.

La FIFA a promis de "mettre en œuvre la procédure de candidature la plus exhaustive, la plus objective et la plus transparente de l'histoire de la compétition par le biais d'une procédure de vote ouverte".

Le tournoi représente une opportunité commerciale majeure pour l'Australie - mais aussi une chance pour relancer le football en Australie.

Cette candidature conjointe est historique pour un certain nombre de raisons, surtout parce que l'Australie appartient à la Confédération asiatique de football, tandis que la Nouvelle-Zélande est de la région Océanie.

Aucune des deux confédérations n'a jamais accueilli une Coupe du monde et présenté une candidature conjointe.

FIN/ INFOSPLUSGABON/IUJ/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon