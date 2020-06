Le FMI soutient la Guinée dans la lutte contre la Covid-19

22 Juin 2020

Conakry, Guinée, 22 juin (Infosplusgabon) - Le Fonds monétaire international (FMI) s’engage à débloquer prochainement en faveur de la Guinée 148 millions de dollars, dans le cadre de la Facilité de crédit rapide (FCR), indique un communiqué de la représentation de l’institution financière transmis, ce lundi, à Infosplusgabon.

L’enveloppe destinée à la Guinée, précise-t-on, est la 70è demande d’aide financière d’urgence approuvée par le Conseil d’administration du FMI en vue d’aider ses pays membres à relever les défis posés par le Covid-19.

Elle servira à répondre aux besoins urgents de la balance des paiements et du financement budgétaire découlant de la pandémie de Covid-19.

La Guinée est durement touchée par la pandémie de Covid-19 qui a frappé plus de 4.000 personnes et détérioré, souligne le FMI, ses perspectives de croissance à court terme et entravé les exportations minières et les recettes fiscales.

Le décaissement du FMI fournira le financement nécessaire à la mise en œuvre du plan d’intervention des autorités afin de faire face à l’urgence sanitaire de la Covid-19 et d’en atténuer les graves répercussions qui ont détérioré les perspectives de croissance à court terme de la Guinée et entravé les exportations minières et les recettes fiscales.

Le versement de la FCR, précise-t-on, fournira un soutien en temps opportun pour répondre à ces besoins et devrait aider à catalyser l’aide financière des donateurs.

"Au-delà de la prise en compte des besoins immédiats découlant de la crise, il est essentiel de préserver la viabilité budgétaire et de la dette à moyen terme. Pour ce faire, les autorités cibleront une trajectoire de déficit budgétaire primaire inférieure à ce qui était prévu auparavant une fois la crise s’apaiser. Il sera également essentiel d’assurer la transparence de la dette et d’aller de l’avant avec des réformes visant à renforcer la gestion de la dette", lit-on dans la note du FMI.

