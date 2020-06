Onze subsahariens arrêtés et placés en quarantaine sanitaire en Tunisie

22 Juin 2020

Tunis, Tunisie, 22 juin (Infosplusgabon) - Les Garde-frontières de la ville tunisienne de Thala, dans la région de Kasserine (Centre-Ouest), ont arrêté, lundi, cinq personnes de nationalités somaliennes, sénégalaises et ivoiriennes qui ont traversé clandestinement la frontière entre la Tunisie et l'Algérie, a annoncé une source sécuritaire tunisienne.

Ils ont été arrêtés dans la localité frontalière de "Ouadi Hateb", a précisé la source, indiquant qu'ils ont immédiatement été placés en quarantaine sanitaire obligatoire dans un centre de confinement de la région.

Quelques heures après, la sécurité tunisienne a arrêté et placé en quarantaine sanitaire six personnes de nationalité ghanéenne et malienne dans la localité de "Feryana" toujours dans la région de Kasserine après qu'elles ont traversé la frontière tuniso-algérienne clandestinement, a indiqué la même source.

Quatre Ivoiriens avaient été arrêtés et placés en quarantaine sanitaire, la semaine dernière, rappelle-t-on. Ils ont été testés positifs après des analyses de laboratoire effectuées dans le centre de confinement à Kasserine.

FIN/ INFOSPLUSGABON/ORE/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon