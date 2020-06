Reprise des heurts entre policiers et manifestants à Tataouine en Tunisie

22 Juin 2020

Tunis, Tunisie, 22 juin (Infosplusgabon) - Des heurts entre policiers et manifestants ont repris, ce lundi, dans la ville tunisienne de Tataouine (Sud) après quelques heures seulement d'accalmie précaire, a-t-on constaté.

Ces affrontements sont essentiellement marqués par l'utilisation, par les forces de l’ordre, des gaz lacrymogènes au niveau de la principale avenue de la ville, a indiqué une source sécuritaire tunisienne.

A propos du mouvement de protestation, en cours dans le gouvernorat de Tataouine depuis plusieurs jours, il a culminé, ce lundi, par une grève générale décrétée par des travailleurs pour dénoncer la dispersion musclée du sit-in organisé par des protestataires qui exigent d'être embauchés par des sociétés d’exploitation de gaz et de pétrole dans cette région défavorisée, a indiqué le bureau exécutif de l'Union régionale du travail, affilié à la puissante centrale syndicale UGTT.

La grève, décrétée à la suite de la dispersion du sit-in, "a été un succès dans la fonction publique et le secteur public", a soutenu le bureau, indiquant que les travailleurs des sociétés pétrolières et gazières dans le Sahara sont entrés en grève à partir de dimanche minuit et ont bloqué la production.

Plusieurs partis politiques ont dénoncé, lundi, dans un communiqué commun, "le traitement de l'autorité de répression du mouvement social qui revendique des droits sociaux et économiques".

Il s'agit du parti socialiste, du parti des travailleurs, le mouvement Tunisie en-avant, du parti national démocratique et socialiste, du mouvement "Baas" et du courant populaire. Il ont renouvelé leur "détermination à travailler ensemble pour faire face aux choix politiques du régime dictés par le Fonds monétaire international".

Dimanche matin, les forces de sécurité ont lancé, dans la ville de Tataouine, une intervention musclée pour disperser des manifestants qui lançaient des pierres et bloquaient des routes avec des pneus enflammés, réclamant des emplois et la libération de leurs camarades arrêtés, rappelle-t-on.

