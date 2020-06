Grève générale à Tataouine en Tunisie après une dispersion musclée d'un sit-in

22 Juin 2020

Tunis Tunisie, 22 juin (Infosplusgabon) - L'Union régionale du travail de Tataouine (Sud), un syndicat affilié à l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), a décrété, dimanche soir, de façon urgente, une grève générale pour ce lundi "pour dénoncer l'intervention de la police" pour disperser un sit-in de travailleurs en grève.

Selon les responsables du syndicat, qui s'adressaient à la presse, "les travailleurs sont prêts à mener d'autres formes de lutte encore plus musclées, si les autorités ne relâchent pas les membres de l'organisation syndicale arrêtés lors de la dispersion du sit-in".

Le Secrétaire général de l'UGTT, Noureddine Tabboubi, dans une déclaration faite à la presse, s'est dit surpris par l'intervention de la police et réaffirmé son désir pour un dialogue apaisé et responsable pour trouver des solutions et l'espoir pour les jeunes chômeurs, martelant son "refus des solutions sécuritaires pour des questions sociales".

Pour sa part, le ministère de l'Intérieur a affirmé que "la situation s'est détériorée pour atteindre les limites d'une opération visant à agresser les forces de sécurité chargées de maintenir l'ordre dans la ville, entraînant des blessés dans les rangs des policiers dont certains ont été transférés à l'hôpital pour des soins".

"Les protestataires ont tenté de s'en prendre au complexe sécuritaire régional en y jetant des cocktail Molotov, ce qui représente une menace caractérisée de la sécurité des auxiliaires de la loi et les sièges de la police, poussant les unités sécuritaires à prendre des mesures nécessaires pour protéger ces structures en utilisant des moyens autorisés par la loi dans de telles situations".

Le ministère a, à cet égard, indiqué que "10 personnes ont été arrêtées parmi celles qui tentaient de s'attaquer aux sièges de la sécurité".

