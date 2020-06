Une ONG demande l'évacuation de près de 150 enfants tunisiens des camps syriens et libyens

21 Juin 2020

Tunis Tunisie, 21 juin (Infosplusgabon) - Le directeur exécutif de l'Observatoire des droits et libertés en Tunisie, Marwen Jedda, a demandé dimanche au gouvernement tunisien d'évacuer plus de 146 enfants tunisiens des camps syriens et libyens dont la situation de vie s'est davantage détériorée à cause du corovnavirus (Covid-19).

Selon M. Jedda, plus de 110 enfants tunisiens sont actuellement dans des camps syriens et 36 autres sont dans des camps libyens et vivent dans des conditions tragiques et manquent également de tous les moyens de protection qui les protégeraient d'une infection au Covid-19 qui sévit dans ces camps.

Ces enfants, âgés de moins de 13 ans pour 80% d’entre eux, sont en train de payer, sans commettre aucune faute ni péché, le prix des erreurs de leurs parents qui combattaient dans ces foyers de tensions, a expliqué Marwen Jedda, précisant que les responsables des camps transfèrent les enfants âgés de 13 ans en prison.

Le retour de ces enfants à leur pays est un droit légitime et un devoir en même temps, a soutenu M. Jedda, indiquant que plus ils sont jeunes plus il est plus facile de les encadrer psychologiquement.

FIN/ INFOSPLUSGABON/CVX/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon