RD Congo : Trois nouveaux cas confirmés d'Ebola notifié à l'Equateur

21 Juin 2020

Kinshasa, RD Congo, 21 juin (Infosplusgabon) - Trois nouveaux cas confirmés de maladie à virus Ebola ont été notifié samedi dans la province de l'Equateur, rapporte le bulletin quotidien du secrétariat technique du comité national multisectoriel de la riposte à la maladie à virus Ebola remis dimanche.

Un nouveau décès a été enregistré parmi les cas confirmés. Depuis la déclaration de cette onzième épidémie le 01 juin 2020, le cumul des cas est de 21, dont 18 cas confirmés et 3 cas probables. Au total, il y a eu 13 décès (10 décès de cas confirmés et 3 décès de cas probables).

Actuellement, cinq zones de santé sont touchées par l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Equateur depuis le début de cette onzième épidémie, le 1er juin 2020. Il s'agit notamment de la zone de santé de Bikoro (5 cas confirmés dont 4 décès), Bolamba (2 cas confirmés), Iboko (1 cas confirmé), Mbandaka (6 cas confirmés, dont 4 décès) et Wangata (2 cas confirmés, dont 1 décès).

Par ailleurs, le compte à rebours, pour déclarer la fin de la dixième épidémie d'Ebola au Nord-Est de la RDC, est à son trente-septième jour sans qu'un nouveau cas confirmé soit notifié.

La déclaration de la fin de cette épidémie d’Ebola en RDC sera faite 42 jours après le test négatif du dernier malade déchargé du centre de traitement d’Ebola (CTE), soit deux fois la période d’incubation de cette maladie qui est de 21 jours. Ce test négatif a eu lieu le 14 mai 2020.

Il sied de rappeler que 3.463 cas d'Ebola, dont 3.317 cas confirmés et 146 cas probables, ont été notifiés depuis la déclaration de cette dixième épidémie d'Ebola, le 1er août 2018. Cette épidémie du Nord-Est de la RDC a fait 2.280 décès (2.134 décès de cas confirmés et 146 décès de cas probables) et 1.171 vainqueurs (personnes guéries, ou survivants). Actuellement, 412 cas suspects sont en cours d’investigation.

Depuis le début de l’épidémie, le cumul des voyageurs contrôlés (prise de température) aux points de contrôle sanitaire, jusqu’au 18 Juin 2020 est de 180.214.233.

A ce jour, un total de 50 points d'entrée et de contrôle sanitaire sont opérationnels sur les 109 mis en place dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri afin de protéger les grandes villes du pays et d’éviter la propagation de l’épidémie dans les pays voisins.

