Le Haut-Uélé, douzième province touchée par la COVID-19 en RDC

21 Juin 2020

Kinshasa, RD Congo, 21 juin (Infosplusgabon) - La province de Haut-Uélé, touchée samedi par l’épidémie de Covid-19, est devenue la douzième province touchée par cette épidémie en RD Congo, rapporte le bulletin quotidien du secrétariat technique du comité national multisectoriel de la riposte à la pandémie de COVID-19 parvenu dimanche.

Le gouverneur de la province du Haut-Uele, Christophe Baseane Nangaa, qui a confirmé cette information, a précisé que cette personne malade est un sujet philippin âgé de 57 ans et travaillant au sein de la société Kibali Gold Mine basée à Doko dans le territoire de Watsa.

« Le malade avait été admis le 19 juin 2020 au Centre Médical Kibali à Doko pour toux sèche, fièvre et difficulté respiratoire. L'échantillon prélevé et envoyé au laboratoire de l'INRB Goma pour lequel le résultat s'est révélé positif. Le patient est mis en quarantaine et pris en charge à Doko conformément au protocole national. Aussitôt, les 25 personnes qui étaient en contact direct avec le malade ont été elles aussi mises en quarantaine et suivies selon les directives nationales », a fait savoir le gouverneur Baseane Nangaa.

Les douze provinces touchées sont notamment, la province de Kinshasa (5198 cas), du Kongo Central (270 cas), du Haut-Katanga (172 cas), du Sud-Kivu (108 cas), du Nord-Kivu (65 cas), de l'Ituri (2 cas), du Kwilu (3 cas), Tshopo (3 cas), Equateur (1 cas), Kwango (1 cas), Haut-Lomami (1 cas) et Haut-Uélé (1 cas).

La bulletin du secrétariat technique indique également que cent cinquante-quatre (154) nouveaux cas de Covid-19 ont été notifiés dans la journée du samedi 20 juin 2020, dont 124 cas à Kinshasa, 20 cas dans le Haut-Katanga, 9 cas au Nord-Kivu et 1 cas au Haut-Uélé.

Cinq nouveaux décès ont été enregistrés le même samedi parmi les cas confirmés. Par ailleurs, trente-quatre nouvelles guérisons ont été notifiées le même jour.

Depuis la déclaration de l’épidémie, on note un total de 5.826 cas dont 5825 cas confirmés au laboratoire et 1 cas probable.

Il y a eu jusqu’ici 130 décès et 841 guérisons. Actuellement, 470 cas suspects sont en cours d'investigation.

