Le Conseil présidentiel rejette la menace d'intervention du président al-Sissi considérée comme une ingérence

21 Juin 2020

Tripoli, Libye, 21 juin (Infosplusgabon) - Le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale a annoncé, dimanche, son rejet des déclarations faites par le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi samedi, considérant qu'il s'agit d'une ingérence dans les affaires intérieures de la Libye et l'atteinte à sa souveraineté, que ce soit par le biais de déclarations des médias.

"Il est inacceptable et répréhensible, et est considérée comme un acte d'agression et d'ingérence, et est une déclaration de guerre", le fait de menacer d'intervenir militairement en Libye, a souligné le Conseil présidentiel libyen.

Dans un communiqué publié dimanche, le Conseil présidentiel a rappelé à tous les pays que "le gouvernement d'union nationale est le seul représentant légitime de l'Etat libyen et qu'il a seul le droit de déterminer la forme et le type de ses accords et alliances".

"Nous réclamons une solution politique pacifique à la crise depuis des années, et nous n'avons ménagé aucun effort pour cela, jusqu'à ce que l'agression brutale contre notre peuple par le criminel de guerre et ses partisans et soutiens ne commence à un moment où plusieurs pays restaient les bras croisés sur les violations et les massacres commis, et lorsque le projet de tyrannie a été vaincu et brisé, nous trouvons ces même pays qui parlent maintenant de dialogue et de solutions politiques, voire menacent publiquement une intervention militaire", a rappelé le Conseil présidentiel dans son communiqué.

Il a ajouté que "quel que soit le différend entre les Libyens, nous n'autoriserons pas les atteintes contre notre peuple et l'utilisation du langage de la menace et de l'intimidation", ajoutant que "toute la Libye est une ligne rouge, et que les lignes rouges sont définies par le sang des martyrs et non par les déclarations incendiaires".

Le Conseil présidentiel s'est demandé "où étaient ces gens quand ils ont été tués et blessés des milliers lors de la libération de Syrte et l'expulsion de Daech, et est que ceux qui l'ont libérée à l'époque de notre peuple étaient des terroristes. Nous sommes les seuls à déterminer le lieu et le moment de nos opérations militaires pour nettoyer nos terres et étendre l'autorité de l'État dans tout le pays".

Dans son communiqué le Conseil présidentiel a également souligné: "Nous ferons face vigoureusement à toute menace contre notre pays, et ces pays devraient s'occuper de leurs problèmes et menaces à la sécurité sur leur territoire," avertissant "des dangers de toute ingérence dans nos affaires intérieures qui contribuerait à déstabiliser la région d'une manière sans précédent".

Il a noté que "la stabilité et le développement ne sont pas atteints par le soutien des Seigneurs de guerre et putschistes".

Le Conseil présidentiel a appelé "la communauté internationale à assumer ses responsabilités face à cette escalade", réitérant son acceptation "du rôle de tout médiateur lorsqu'il est neutre et capable de rassembler les Libyens et à travers le processus des Nations unies, et non par le biais d'initiatives unilatérales en faveur de ceux qui sont des hors-la-loi et qui ignorent complètement la réalité de la situation et la nature la crise libyenne".

Samedi le président égyptien a agité la menace d'une intervention militaire directe de son pays en Libye si les forces gouvernementales progressaient sur le terrain vers Syrte (centre) et al-Jafra, qu'il a considéré comme une ligne rouge.

M. al-Sissi a estimé que son pays possédait la légitimité internationale que lui procure la charte des Nations unies d'auto-défense et de la seul instance légitime élue représentée par le Parlement libyen à Tobrouk (est).

FIN/ INFOSPLUSGABON/CVX/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon