Amnesty internationale reproche au Mozambique de n’avoir pas libéré des réfugiés détenus sans jugement

21 Juin 2020

Nairobi, Kenya, 21 juin (Infosplusgabon) - Amnesty International a reproché aux autorités mozambicaines de n’avoir pas libéré 16 africains et demandeurs d'asile qui croupissent actuellement en détention.

L'organisation internationale de défense des droits de l’homme a déclaré samedi dans un communiqué de presse que les demandeurs d'asile sont détenus dans des conditions inhumaines depuis 18 mois mais qu’ils n’ont commis aucune infraction pénale.

Amnesty international a mis en exergue le sort de ces détenus à l’occasion de la célébration de la journée mondiale des refugies qui s’est déroulée samedi.

Amnesty International a indiqué que ces réfugiés et demandeurs d'asile comprennent 15 Congolais et un éthiopien.

Ils sont détenus à Pemba, dans la province de Cabo Delgado, depuis leur arrestation en janvier 2019.

Une tentative d'expulsion de sept citoyens congolais vers la République démocratique du Congo a échoué.

« L’aspect le plus tragique de la détention arbitraire continue de ces réfugiés réside dans le fait que 18 mois après leur détention, ils ne savent pas pourquoi ils ont été arrêtés en premier lieu », a souligné Muleya Mwananyanda, directrice adjointe d'Amnesty International pour l'Afrique australe.

« Le traitement qui leur est inflige est odieux et les autorités doivent reconnaître ce problème et fournir un recours et veiller à ce que le système de justice pénale rende justice de toute urgence à ces personnes marginalisées. »

"Le gouvernement mozambicain doit immédiatement et inconditionnellement mettre fin à la détention arbitraire de ces réfugiés et les libérer sans délai ou les inculper d'infractions reconnues par le droit international s'ils ont commis un crime", a martelé Mwananyanda.

Ces réfugiés sont détenus dans des conditions inhumaines. Ils sont entassés dans des cellules qui ne sont pas dotées de toilettes et n’ont pas accès à l'eau potable.

Ils ne reçoivent pas non plus suffisamment de nourriture, ne disposent pas de matelas et doivent dormir sur une feuille de papier a même le sol, a expliqué l’organisation de défense des droits de l’homme.

Le groupe a été arbitrairement arrêté le 17 janvier 2019, après avoir été menotté et aurait été battu par des policiers et des agents de l'immigration dans le camp de réfugiés de Maratane, dans la province de Nampula, au nord-est du Mozambique.

Deux jours plus tard, ils ont été transférés au poste de police de Pemba, dans la province de Cabo Delgado.

Amnesty International a souligné que cette détention arbitraire prolongée constitue une violation des droits humains et menace leur vie dans le contexte de la COVID-19.

L’organisation de défense des droits de l’homme a indiqué qu’elle avait appris que les autorités pénitentiaires n'avaient mis en œuvre aucune mesure pour prévenir cette maladie dans le centre de détention.

FIN/ INFOSPLUSGABON/CVX/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon