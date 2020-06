Menace d'intervention militaire directe en Libye, Abdel Fatah al-Sissi cherche-t-il un casus belli?

21 Juin 2020

Tripoli, Libye, 21 juin (Infosplusgabon) - La sortie musclée du président égyptien, Abdel Fattal al-Sissi, agitant la menace d'une intervention militaire directe de son pays en Libye, deux semaines après avoir annoncé son initiative de sortie à la crise libyenne qui a reçu un accueil mitigé tant au niveau international que local, en particulier son rejet par le gouvernement d'union nationale, l'un des principaux acteurs du conflit.

Les déclarations du président égyptien ont suscité un tollé dans les différents milieux libyens accusant l'Egypte de chercher un casus belli pour intervenir dans le pays au moment où les efforts pour la recherche d'une solution politique se poursuivent sans relâche.

Une situation qui a provoqué un large front de rejet par une importante frange de Libyens à l'égard de cette menace d'intervention militaire directe en Libye de la part du président égyptien notamment pour les motifs avancés justifier cette option d'ingérence militaire directe.

En effet, le président al-Sissi a estimé que toute progression des forces du gouvernement d'union nationale vers Syrte comme "une ligne rouge" à ne pas franchir, soulignant que la ligne de front actuelle doit rester immuable jusqu'à ce que des négociations inter-libyennes soient entamées pour trouver une solution et déterminer l'avenir de la Libye.

Le raïs égyptien a également affirmé qu'une intervention de l'Egypte avait, désormais sa légitimité internationale, évoquant la Charte des Nations unies qui permet la légitime défense et la légitimité incarnée uniquement par le Parlement libyen basé à l'Est.

Enumérant les motifs d'une intervention militaire de l'Égypte, al-Sissi a cité la présence de milices et de groupes terroriste qu'il accuse de chercher à s'emparer du pouvoir , d'où la nécessité de défendre la sécurité nationale de l'Égypte et du monde arabe dont il situe les limites à Syrte (centre de Libye) et al-Jafra (nord-ouest) .

L'analyste politique libyen, Abdelhadi Slah al-Badawi a souligné qu'"au-delà de ces raisons avancées sans justifications plausibles par al-Sissi, c'est le timing de cette menace qui pose interrogation au moment où les contacts se multiplient pour trouver un terrain d'entente entre belligérants libyens afin d'éviter une énième confrontation frontale dans une région sensible abritant les gisements importants de pétrole".

Il a rappelé "le refus par le gouvernement d'union nationale en Libye de la convocation par l'Egypte d'une réunion d'urgence du Conseil exécutif de la Ligue arabe dont le siège se trouve au Caire pour plancher sur la crise en Libye", ajoutant qu'"il s'agit de faire monter les pays arabes contre le soutien apporté par la Turquie au gouvernement d'union ayant permis de faire échec à l'offensive contre Tripoli".

M. al-Badawi a estimé que "le président égyptien cherche, en réalité, un motif pour intervenir directement en Libye et soutenir son allié Haftar après que son initiative baptisée Déclaration du Caire pour le règlement de la crise en Libye a échoué et que l'Algérie qui est connue pour sa neutralité à l'égard des parties libyennes a pris le relais avec la relance de sa médiation avec les visites de président du Conseil, Fayez al-Sarraj et les présidents du Haut Conseil d'Etat et du Parlement, Khaled al-Mechri et Aguila Saleh ".

Riadh Abdessalam Achour, professeur universitaire libyen, a rappelé, pour sa part, que "le régime de Sissi est un allié de Haftar et qu'il n'était pas neutre dans le confit en Libye", affirmant qu'"il a soutenu avec les armes, les combattants et les renseignements les forces de Haftar en plus de l'appui politique tant dans les instances internationales qu'auprès des puissances mondiales".

Selon lui, "l'Egypte est restée silencieuse tout au long des 15 mois de l'attaque contre la capitale Tripoli, poussant par son silence Haftar à poursuivre son attaque en dépit des morts parmi les civils et les destructions des infrastructures et installations publiques et privées".

Il a indiqué que "lors de la présidence tournante de l'Union africaine en 2019 en plein offensive de Haftar contre Tripoli, aucune initiative politique n'a été prise par al-Sissi pour trouver une solution en Libye mais, au contraire, il a mis les obstacles dans les efforts de l'organisation africaine pour trouver une issue en Libye".

M. Achour a critiqué "l'argument avancé par al-Sissi relatif à la lutte contre les milices et les groupes terroristes car les troupes de Haftar sont composées en majorité de milices dont des fraction salafistes".

Il s'est demandé "pourquoi Syrte est devenue maintenant une ligne rouge alors que qu'en 2015 l'organisation Daech y avait installé une Emirat islamique et y a exécuté des coptes sans que la réaction de l'Egypte n'aille au-delà d'une frappe aérienne sur Derna tandis que c'est le gouvernement d'union nationale qui chassé l'organisation terroriste de la ville en payant le prix fort avec des milliers de morts et de blessés".

Dans un post sur sa page Facebook, l'analyste politique, Ali Moujahid, a démonté à travers une un questionnement, l'argumentation avancée par le président égyptien pour chercher un casus belli pour une intervention en Libye.

Il a écrit:" Premièrement: qui a autorisé le président Sissi à définir des lignes rouges en Libye à moins qu'il ne travaille à perpétuer la division de la Libye?"s'interrogeant, "deuxièmement: Est-ce que la Libye noyée dans le chaos a menacé la sécurité nationale égyptienne pour parler de la Charte des Nations Unies, laissant le terrorisme derrière lui dans le Sinaï qui frappe le cœur du Caire et d'Alexandrie et les villes et villages égyptiens en général?"

"Troisièmement: en parlant de la seule autorité légale légitime élue (le Parlement), le Parlement libyen s'est-il réuni en séance plénière avec un quorum au Caire à l'insu des Libyens et a demandé une intervention militaire égyptienne? Nous défions plutôt le président al-Sissi avec toute la force qu'il possède avec laquelle il menace aujourd'hui la Libye à demander à la Chambre des représentants de tenir une seul session orpheline avec un quorum complet", s'est-il encore demandé.

M. Moujahid a ajouté comme quatrième point "en parlant des réunions des parties au conflit à Abu Dhabi, Paris, Palerme, Moscou et la Conférence de Berlin, le président Sissi ne sait-il pas qui a refusé de signer? Le président Sissi ne sait-il pas alors qui a sapé la Conférence de Ghadames?, avant de s'interroger dans sa cinquième question: "où est l'initiative de la +Déclaration du Caire+ promue par Sissi lorsque les roquettes ont pilonné Tripoli, jour et nuit?"

"Sixièmement: lorsque Sissi parle de protéger les frontières de l'Égypte et de sécuriser son champ vital, ne sait-il pas que la protection de l'Égypte et de son champ vital se situe dans la vallée du Nil, en particulier en Abyssinie et au Sinaï, où le terrorisme apparaît, et aux frontières avec +l'État hébreu+ qui se prépare à avaler la Cisjordanie et ne s'arrêtera qu'aux frontières du Grand Israël, e l'Euphrate au Nil comme le montre la carte tracée sur l'Agora israélienne, et non en Libye?", s'est demandé l'analyste politique libyen.

Il a ajouté dans son poste que "lorsque Sissi parle que la sécurité nationale égyptienne fait partie intégrante de la sécurité nationale arabe, le président égyptien ne se rend-il pas compte que la sécurité nationale arabe n'est plus une affaire égyptienne depuis la visite de Sadate à la Knesset israélienne, Camp David (accords) et l'échange d'ambassadeurs avec l'ennemi?"

De son côté, le membre du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale en Libye, Mohamed Ammari Zayed a déclaré: "Il n'y a pas de lignes rouges à l'intérieur de nos frontières et de nos terres, et nous rejetons toute tentative de diviser le peuple et la géographie libyens, et nous avons le droit de mettre fin à la rébellion contre l'autorité légitime".

Dans un post sur Facebook en réponse aux déclarations du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, il a ajouté: "Nous rejetons fermement ce qui a été déclaré dans le discours d'al-Sissi, et nous le considérons comme une continuation de la guerre contre le peuple libyen et une ingérence dans ses affaires, une menace sérieuse pour la sécurité nationale libyenne et l'Afrique du Nord, ainsi qu'une violation flagrante des normes et des chartes internationales".

M. Zayed a souligné que "la Libye est un État souverain avec un gouvernement légitime, qui est le gouvernement d'union nationale, et qu'aucune partie étrangère n'aura d'autorité sur son peuple, ses ressources ou ses capacités, ni ne sapera son unité et son indépendance".

De son côté, le Parlement libyen siégeant à Tripoli a appelé le gouvernement à être prêt à répondre aux "menaces" du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, tant sur le plan politique que pratique.

Il a également appelé à prendre cette "agression" au sérieux et à étudier toutes les options disponibles "pour réagir au moment et à l'endroit appropriés".

Dans un communiqué publié, samedi, le Parlement a condamné et dénoncé avec "la plus grande fermeté" les déclarations de Sissi au sujet de sa suggestion d'une intervention militaire en Libye, qui est "une menace directe au recours à la force et une reconnaissance explicite de l'agression contre la sécurité et la souveraineté de la Libye".

Le président du Haut Conseil d'Etat libyen, Khaled al-Machri, a dénoncé samedi en réaction depuis l'Algérie, les déclarations du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi au sujet de la crise libyenne et les a considérées comme "une violation de la souveraineté et une ingérence flagrante dans les affaires libyennes".

Le porte-parole de l'armée libyenne loyale au gouvernement d'union nationale, le colonel Mohamed Ganounou, a appelé "quiconque considère la Libye comme une menace pour son pays à tenir sa langue, ses armes et ses mercenaires".

Dans un tweet, le colonel Ganounou a souligné, quelques heures après les déclarations du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi qui ont déclenché une colère libyenne généralisée, que: "7 pays voisins nous entourent ... La Libye ne représente une menace pour aucun d'entre eux ... et nous ne menaçons la sécurité de personne ... même le terrorisme et les terroristes sont venus vers nous et ne les avons pas exporté".

Il a ajouté: "Quiconque nous voit, comme une menace - même s'il s'agit du point de vue de nourriture et d'eau - de fermer ses frontières et de retenir ses armes, blindés, avions, mercenaires et sa langue".

