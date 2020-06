La Tunisie enregistre un nouveau cas confirmé de Covid-19

21 Juin 2020

Tunis Tunisie, 21 juin (Infosplusgabon) - La Tunisie a enregistré un nouveau cas confirmé du corovnavirus (Covid-19) suite à des analyses de laboratoire effectuées sur un échantillon de 1.530 personnes, portant à 67.045 le nombre total des tests effectués dans le pays depuis le début de la pandémie, a annoncé dimanche le ministère tunisien de la Santé.

Ce nouveau cas, diagnostiqué parmi les rapatriés et placés en quarantaine obligatoire, porte à 1.157 le total des infections recensées dans le pays et qui sont répartis comme suit : 1.020 cas de guérison, 50 décès et 87 cas sous traitement, a précisé le ministère.

FIN/ INFOSPLUSGABON/ZTR/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon