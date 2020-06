Le chef de l'ONU appelle à la retenue suite aux manifestations au Mali

21 Juin 2020

New York, Etats-Unis, 21 juin (Infosplusgabon) - Le secrétaire général de l'ONU a appelé au calme au Mali, suite aux manifestations de vendredi dans la capitale, Bamako, note un communiqué de l'ONU.

António Guterres suit les derniers développements avec inquiétude, selon le communiqué publié samedi par son porte-parole.

"Le Secrétaire général appelle tous les dirigeants politiques à envoyer des messages clairs à leurs partisans pour qu'ils fassent preuve de la plus grande retenue et s'abstiennent de toute action susceptible d'alimenter les tensions", a-t-il ajouté.

« Il souligne également l'importance du dialogue et encourage tous les acteurs maliens à travailler de manière inclusive et constructive pour préserver l'état de droit et respecter les droits fondamentaux. »

Pour la deuxième fois ce mois-ci, des milliers de Maliens sont descendus vendredi dans les rues de la capitale malienne pour exiger la démission du président Ibrahim Boubakar Keïta.

Le communiqué indique que le chef de l’ONU exprime son soutien total aux efforts en cours de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), qui a publié une déclaration appelant à un dialogue inclusif.

Mr Guterres a également réaffirmé le soutien continu de l’ONU aux maliens dans le cadre de leurs efforts pour la consolidation de la paix et de la démocratie.

La mission des Nations unies dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, connue sous l'acronyme français MINUSMA, travaille aux côtés des autorités depuis 2013.

Près de 130 soldats de la paix y ont été tués, ce qui en fait l'endroit le plus dangereux pour servir sous le drapeau de l'ONU.

Les émissaires de la CEDEAO au terme de leur mission au Mali pour trouver une solution à la crise sociopolitique dans ce pays, ont demandé au gouvernement malien d'organiser de nouvelles élections dans les circonscriptions dont les résultats des élections législatives sont contestés.

L'équipe de la CEDEAO a déclaré que les autorités devraient réexaminer les résultats de toutes les circonscriptions, car l'arrêt de la Cour constitutionnelle à leur sujet est à la base des tensions socio-politiques actuelles au Mali.

En outre, la mission a spécifiquement insisté sur la nécessité de travailler au rétablissement d'un climat de confiance renouvelée entre les parties maliennes, d'éviter la violence comme moyen de résolution de la crise, de dialoguer et de préserver les institutions de l'Etat, afin de maintenir la stabilité du pays et d’éviter le chaos institutionnel aux conséquences imprévisibles et désastreuses.

Les émissaires de la CEDEAO ont également recommandé la mise en place d'un gouvernement d'union nationale consensuel, prenant en compte les recommandations du Dialogue national inclusif, pour accélérer la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé en mai-juin 2015 entre le gouvernement malien, les groupes armés du Nord et la communauté internationale.

