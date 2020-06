Plus de 30 artistes rendent dimanche hommage à Manu Dibango sur TV5 Monde et Africa Radio à l'occasion de la fête de la musique

21 Juin 2020

Paris, France, 21 juin (Infosplusgabon) – TV5Monde et Africa Radio ont réuni plus de 30 artistes sur le continent africain et en France pour un concert inédit pour rendre hommage à Manu Dibango, disparu le 24 mars dernier, à l’occasion de la Fête de la Musique prévue ce dimanche à travers le monde.

« Pour sa fête de la musique, TV5Monde a tenu à rendre hommage à Manu Dibango, compagnon de route et parrain de nombre de nos émissions », a précisé Yves Bigot, directeur général de TV5Monde dans un communiqué dont copie a été transmise à Paris.

« Manu Dibango aurait adoré ces complicités musicales et ces échanges entre les artistes. Tous avaient un lien avec lui et nous ressentions sa présence pendant l’enregistrement », a confié pour sa part le PDG d’Africa Radio, Dominique Guilhot,

Le concert a été enregistré en partenariat avec l’Organisation Internationale de la Francophonie début juin en respectant les règles sanitaires contre le Covid-19 avec pour la première fois la participation du Manu Dibango Orchestra depuis la disparition de Manu Dibango, décédé le 24 mars dernier à Paris.

Parmi les artistes qui ont participé à cette soirée exceptionnelle enregistrée en partie à Paris au studio Ferber et pour les artistes actuellement sur le Continent dans leurs pays respectifs, il y a Angélique Kidjo, Alpha Blondy, Lokua Kanza, Le Manu Dibango Orchestra, X Maleya, Ismael Lo, Oumou Sangare, Ray Lema, Magic System, Coumba Gawlo, Cheik Tidiane Cheick, Jacob Desvarieux, Jupiter & Okwess, Mariama Ramos, Lycinais Jean et beaucoup d’autres.

