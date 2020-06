Coronavirus : Deux autres patientes succombent au virus au Zimbabwe

21 Juin 2020

Harare, Zimbabwe, 21 juin (Infosplusgabon) - Le Zimbabwe a enregistré deux autres décès dus au coronavirus (COVID-19) au cours de la dernière journée, portant à six le nombre total de décès liés au virus, le nombre de cas confirmés atteignant 486 en raison du retour des résidents.

"Aujourd'hui, nous avons le regret d’annoncer deux décès, l'une des personnes est décédée dans un établissement de santé et l'autre dans la communauté. Il s’agit de deux femmes âgées respectivement de 70 et 60 ans", a déclaré le ministère de la Santé et des soins infantiles dans un communiqué.

La patiente décédée dans un établissement est originaire de la province de Bulawayo et elle a été testée positive le 17 juin 2020 et souffrait d'autres comorbidités tandis celle qui est décédée dans la communauté vient de la province des Midlands et a été testée positive pour la COVID-19 après une série d’analyses de routine le 19 juin 2020", a-t-il ajouté.

Le nombre total de tests de la COVID-19 effectués à ce jour s’élève à 62 397.

FIN/ INFOSPLUSGABON/ZTR/GABON2020

