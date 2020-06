L'ONU met en avant le "pouvoir de la pratique du yoga" pour aider à réduire le stress lié à la COVID-19

21 Juin 2020

New York, Etats-unis, 21 juin (Infosplusgabon) - Les Nations unies célèbrent, dimanche, la sixième Journée internationale du yoga, reconnaissant la pratique ancienne comme une approche holistique de la santé et du bien-être, et un outil puissant pour faire face aux innombrables stress provoqués par la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Le yoga est une ancienne pratique physique, mentale et spirituelle qui est née en Inde et qui est maintenant pratiquée sous diverses formes dans le monde entier. Le mot "yoga" vient du sanskrit et signifie "joindre ou unir", symbolisant l'union du corps et de la conscience.

Selon une déclaration des Nations unies, l'épidémie mondiale de COVID-19 ayant bouleversé des vies dans le monde entier, on a constaté une augmentation des cas de dépression et d'anxiété, les gens s'adaptant aux changements de mode de vie.

La célébration de cette année - organisée en ligne le 19 juin par la Mission permanente de l'Inde auprès des Nations unies - aura pour thème "Yoga pour la Santé - Yoga à la Maison", car les précautions prises pendant la lutte contre la COVID-19 ont entraîné la fermeture des studios de yoga et autres espaces communs. Les praticiens se sont tournés vers la pratique à domicile et les ressources en ligne en matière de yoga.

"Pendant mes missions et l'internement en cours, le yoga m'a vraiment aidée à rester calme, équilibrée et concentrée", a déclaré Silke Von Brockhausen, qui est actuellement basée à New York au Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et dont la carrière consiste à aider les Nations unies à répondre aux situations d'urgence mondiales.

Selon la déclaration, les parents peuvent également trouver utile de garder leurs enfants détendus et physiquement actifs pendant l'annulation des écoles et des activités des vacances d'été.

"Le yoga est une découverte unique", déclare Nagaraj Naidu, représentant permanent adjoint de l'Inde auprès des Nations unies. "Je l'ai vu me transformer, moi et ma famille. Le yoga a d'énormes avantages à offrir".

Les Nations unies ont proclamé le 21 juin comme la Journée internationale annuelle du yoga en 2014 avec l'adoption de la résolution 69/131 de l'Assemblée générale, approuvant une vision énoncée par le Premier ministre indien Narendra Modi.

"Le yoga incarne l'unité du corps et de l'esprit, par l'action et l'activité... une approche holistique [qui] est précieuse pour notre santé et notre bien-être", a-t-il déclaré lors de la soixante-neuvième session.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a souligné les bienfaits du yoga dès les premiers jours de la crise de la COVID, recommandant cette pratique comme moyen de veiller au bien-être physique et mental à la maison.

Le directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, l'a cité parmi ses conseils pour bien vivre en quarantaine, lors de son point de presse du 20 mars.

Le yoga figure également en bonne place dans le plan d'action mondial de l'OMS sur l'activité physique 2018-2030, qui établit un lien entre l'investissement dans les actions politiques visant à accroître l'activité physique et la réalisation des objectifs de développement durable, en particulier l'objectif 3 (bonne santé et bien-être).

