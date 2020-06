L'ancien président sud-africain De Klerk à nouveau sous le feu des critiques

21 Juin 2020

Le Cap, Afrique du Sud, 21 juin (Infosplusgabon) - L'American Bar Association est sous le feu des critiques suite à l'annonce de l'ancien Président FW de Klerk qui prendra la parole lors de sa prochaine réunion annuelle virtuelle en 2020.

Le lauréat du prix Nobel de la Paix devrait s'exprimer sur l'État de droit, la démocratie constitutionnelle, les droits des minorités, le changement social, le racisme et la sécurité mondiale.

Lukhanyo Calata, le fils du militant anti-apartheid assassiné à Fort Calata, mène des appels pour que l'association retire son invitation.

La Pan African Bar Association of South Africa (PABASA) a également condamné l'association pour avoir offert une plateforme à de Klerk.

Le dernier président blanc d'Afrique du Sud a déclenché une tempête au début de cette année lorsqu'il a déclaré que l'Apartheid n'était pas un crime contre l'humanité.

Les députés de l'Economic Freedom Fighters (EFF) avaient chahuté le Président Cyril Ramaphosa pendant plus d'une heure pour l’empêcher de prononcer son discours sur l'état de la nation en février.

Ils se sont opposés à la présence de de Klerk dans la tribune, le qualifiant de "meurtrier".

L'archevêque Desmond Tutu a déclaré qu'il était irresponsable pour de Klerk de débattre du degré d'horreur de l'Apartheid, étant donné que ses effets se font encore sentir aujourd'hui.

"L'Afrique du Sud est dans un précipice économique. Elle est assaillie par une pauvreté et une inégalité radicales. Ceux qui ont le plus souffert sous l'Apartheid continuent de souffrir le plus aujourd'hui", a déclaré Mgr Tutu dans une déclaration.

De Klerk s'est ensuite excusé pour ses commentaires.

