Casamance : Une frange du Mfdc s'engage pour un cessez-le-feu et la création de conditions de négociations avec l'Etat du Sénégal

21 Juin 2020

Ziguinchor, Sénégal, 21 juin (Infoplusgabon) - Une frange du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc) a, dans un communiqué remis à la presse samedi à Ziguinchor, pris l'engagement d'instaurer un cessez-le-feu en vue de créer les meilleures conditions pour préparer les négociations avec le gouvernement sénégalais.

Il s'agit de la faction de Atika (aile militaire) de la zone de Diakaye, communément appelée le front nord, basée vers la frontière gambienne et ses alliés de Kass, de la zone est et une partie de l'aile civile du mouvement.

Les combattants du front nord et leurs alliés s'engagent également à cesser immédiatement les combats, les actions armées isolées ou collectives, les violences envers les personnes, les braquages et tous les autres actes de violence en Casamance et demandent à l'armée sénégalaise d'en faire de même.

Selon toujours ce document, le Mfdc (front nord et alliés) s'engage à créer, maintenir et garantir les conditions réelles d'une paix durable en Casamance en collaborant et en participant à la mise en place d'un mécanisme de surveillance de respect du cessez-le-feu qui suivra des modalités à définir.

Les indépendantistes demandent la liberté de parole et de mouvement non armé tout comme l'arrêt des arrestations et des tracasseries sur les axes routiers de la Casamance.

Dans le même ordre d'idée, le document mentionne que ses signataires demandent l'arrêt de tout mouvement des forces armées sénégalaises aux abords immédiats des zones occupées par les combattants du Mfdc et la libération des militants du mouvement et de toutes les différentes personnes, actuellement détenues, pour diverses raisons liées au conflit casamançais.

Il faut rappeler que le front nord de l'aile combattante de Atika a été créée en 1990 par de jeunes combattants du mouvement dont la plupart venaient de sortir du lycée pour rejoindre le maquis.

Ils étaient presque tous originaires du département de Bignona (nord de Ziguinchor) et étaient fidèles à Sidy Badji, le chef militaire du mouvement qui était un vétéran de la guerre d'Algérie sous le drapeau français.

Cette faction sera dirigée durant des années par le jeune Souwaïbou Diatta, alias Kamougué qui quittera le maquis pour s'installer en Gambie, suite à des conflits internes.

Ces conflits internes, qui persisteront durant des années, finiront par affaiblir cette faction qui était obligée de délocaliser certaines de ses bases vers d'autres localités, lors de ses affrontements, en 2006, contre celle de Salif Sadio (le chef d'état-major autoproclamé du mouvement) qui reprochait à ses chefs d'avoir prêter main forte à son ennemi juré César Atoute Badiate, le chef de la faction, basée à Kassolol (frontière bissau-guinéenne) contre qui il s'était battu et avait perdu.

Depuis, ces affrontements contre Salif Sadio, le front nord est devenu très discret bien qu'ayant en son sein des chefs de guerre très redoutables comme Lamarana Sambou.

Ce communiqué, rappelle-t-on, est rendu public au lendemain d'une séries d'incidents marquées par la mort et de blessures de soldats sénégalais, au nord et au sud de la Casamance, survenues suite à l'explosion de mines au passage de leurs véhicules.

Ce regain de tension que personne ne prévoyait, par ces temps qui passent, fait craindre à tous les observateurs la reprise des hostilités dans la région, après près de dix ans d'accalmie.

