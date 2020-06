6 nouvelles personnes contaminées à la Covid-19 et 5 patients guéris ce samedi au Togo

21 Juin 2020

Lomé, Togo, 21 juin (Infosplusgabon) - Six nouvelles personnes contaminées à la Covid-19 suite aux tests effectués samedi et cinq nouveaux cas de patients guéris enregistrés, indique un communiqué du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique diffusé dans la soirée à Lomé.

Les six nouveaux cas enregistrés portent à 561 le nombre cumulé de personnes contaminées par le virus.

Les six contaminés, dont l’âge est compris entre 16 et 53 ans, concernent trois hommes à Lomé et trois autres personnes à l’intérieur du pays (tous des voyageurs) dont une fille, note le communiqué.

Par ailleurs, cinq nouveaux patients ont recouvré la guérison atteignant, au total, 366 cas de personnes guéries de la Covid-19.

Le nombre de décès est toujours de 13, depuis près d’un mois. 182 patients sont encore en traitement, précise la Coordination nationale de gestion de la riposte contre la Covid-19.

27824 tests de laboratoire ont été effectués sur l’ensemble du territoire togolais depuis la détection du premier cas en mars dernier, signale la Coordination nationale.

