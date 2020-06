Nomination d'un haut représentant du chef de l'Etat en Guinée

21 Juin 2020

Conakry, Guinée, 21 juin (Infosplusgabon) - Le président guinéen Alpha Condé a nommé, samedi, au titre de Haut représentant du chef de l’Etat, Claude Kory Koundiano, ancien président sortant de l’Assemblée nationale, selon un décret lu sur les ondes de la Radio-Télévision Guinéenne (RTG).

Il a été remplacé à l’Assemblée nationale par Amadou Damaro Camara, son camarade du Rassemblement du peuple de Guinée (RPG au pouvoir) qui a remporté les élections législatives, organisées simultanément avec le référendum constitutionnel le 22 mars dernier.

Ces élections avaient été boycottées par plusieurs partis d’opposition qui ont contesté la fiabilité du fichier électoral, et dénoncé «la parodie» de scrutin destinée, selon ses leaders, à autoriser le chef de l’Etat à briguer un nouveau mandat au-delà de son second et dernier quinquennat qui prend fin en octobre prochain.

M. Koundiano remplace au poste de Haut représentant du chef de l’Etat l’ancien Premier ministre et leader de l’Union des forces républicaines (UFR) Sidya Touré qui a démissionné du poste depuis plusieurs mois.

