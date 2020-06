Cotonou compte le plus grand nombre de cas de COVID, selon une alerte du ministre de la Santé

20 Juin 2020

Cotonou, Bénin, 20 juin (Infosplusgabon) - Le département du Littoral, composé essentiellement de la ville de Cotonou, capitale administrative et économique du Bénin compte plus de cas de COVID-19, selon une alerte du ministre de la Santé, le professeur Benjamin Hounkpatin.

« …le département du Littoral est celui dans lequel, l’on enregistre plus de personnes infectées. Ensuite, on a les départements de l’Atlantique (localités périphériques de Cotonou) et de l’Ouémé (Sud-Est). … le département du Littoral qui a pratiquement la moitié, les départements de l’Ouémé et de l’Atlantique. Ces trois départements regroupent plus de 75% des cas que nous avons présentement dans le pays », déplore le ministre, expliquant qu’un cordon sanitaire avait été érigé autour des trois départements cités.

Parlant des décès, l’Atlantique seul a enregistré le tiers des décès liés au Covid-19, a-t-on appris de sources proches de l’administration de ce département qui prend déjà des mesures pour la surveillance épidémiologique, le suivi et la gestion de la pandémie.

Dans ce département où la courbe de la situation est ascendante et monte très vite, un scénario catastrophe en perspective, la mobilisation est de mise pour des mesures hardies afin d’éviter la propagation du virus, notamment dans Abomey-Calavi, la commune la plus touchée.

L’accent y est mis sur le respect des mesures prescrites par le gouvernement, la répression sans faille et l’accompagnement des autorités locales. Des mesures particulières ont été également prises pour mieux contrôler la situation au niveau des débits de boissons et autres lieux de rencontre et d’échanges dans le département.

Le Bénin compte à la date du 18 juin, un total de 650 cas confirmés à l'infection au Covid-19, avec 392 personnes sous traitement, 247 personnes guéries et 11 décès.

La situation qui semblait être revenue à la normale le 11 mai dernier est redevenue alarmante deux semaines après la réouverture des lieux de culte. Depuis quelques jours, déplore-t-on, le Bénin enregistre une flambée du nombre de personnes infectées de la COVID-19 et le nombre de décès également ne cesse de flamber. Le Pays a enregistré son premier cas d’infection le 16 mars dernier, rappelle-t-on.

