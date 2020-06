Abdel Fattah Al-Sissi agite la menace d'une intervention militaire en Libye

20 Juin 2020

Tripoli, Libye, 20 juin (Infosplusgabon) - Le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, a annoncé, samedi, la disponibilité de son pays à intervenir militairement en Libye, demandant à l'armée de son pays de se tenir prête à opérer sur des théâtres à l'étranger, une montée de ton qui intervient après le rejet de son initiative de règlement de la crise qu'il a proposé dernièrement.

Dans une adresse à des troupes lors d'une visite à des unités de l'armée égyptienne, M. Al-Sissi dont le pays est frontalier avec la Libye, a déclaré que son pays ne permettra pas au conflit en Libye de franchir la ligne de Syrte (Centre de Libye), notant que "Syrte et Al-Jafra en termes de sécurité nationale de l'Égypte sont une ligne rouge que nous ne permettrons pas de franchir".

A rappeler qu'après la défaite essuyée par les forces de Haftar dans l'Ouest de la Libye et après avoir perdu la guerre de Tripoli au terme de 15 mois de combats, l'armée libyenne loyale au gouvernement d'union nationale, reconnu par la communauté internationale est au porte de Syrte occupée par les partisans de Haftar et a dans son viseur la base aérienne d'Al-Jafra.

Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a ajouté que "l'Egypte était prête à fournir un soutien et une assistance au peuple libyen", ajoutant : "Les pays ne se stabilisent pas avec la présence de milices armées, et ceux qui croient ou pensent que le rêve s'est affaibli, et ceux qui croient ou pensent que la patience est hésitante ou a faibli", doivent être assurés que les forces égyptiennes "avanceront et avec elles, les dignitaires des tribus libyennes et repartiront dès la fin de la mission".

Cette menace du président égyptien a été clarifiée par un porte-parole de la présidence de l'Egypte qui a déclaré, cité par la presse locale, que toute intervention directe de l'Égypte en Libye "est devenue accessible grâce à la légitimité internationale, que ce soit dans le cadre de la Charte des Nations Unies (droit à la légitime défense), ou sur la base de la seule autorité légitime élue par le peuple libyen (Parlement)".

Cette nouvelle escalade du président égyptien avec l'agitation d'une intervention militaire directement en Libye risque d'embraser la région au moment où les efforts sont déployés à plus d'un niveau pour trouver une sortie de crise à travers la reprise du processus politique.

L'Algérie a reçu, ce samedi, le président du Conseil présidentiel libyen, Fayez Al-Sarraj, après avoir reçu auparavant, le président du Parlement libyen, Aguila Salah qui représente le camp de Haftar dans le cadre de l'initiative de médiation conduite par le président algérien, Abdelmajid Tabboune.

En outre, la Turquie et la Russie, les deux principaux acteurs sur la scène en Libye sont en tractations afin de trouver un terrain d'entente pour une issue pacifique avec un cessez-le-feu en prélude à la reprise des négociations.

A rappeler que la Déclaration du Caire pour le règlement de la crise en Libye, présentée par le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, repose sur la restructuration du Conseil présidentiel et la proclamation d'un cessez-le-feu, ainsi que la reprise des pourparlers militaires dans le cadre de la Commission militaire conjointe 5+5 sous les auspices des Nations Unies.

Mais ce plan a été rejeté par le gouvernement d'union nationale en Libye et la Turquie, rappelle-t-on.

