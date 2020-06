Les luttes entre pays intervenants en Libye et la protection judiciaire des avoirs libyens à l'étranger au menu des journaux

20 Juin 2020

Tripoli, Libye, 20 juin (Infosplusgabon) - Le positionnement des pays influents intervenant en Libye a donné lieu, selon les couvertures des journaux, cette semaine, à des luttes d'influence en vue de jouer le plus grand rôle dans ce riche pays pétrolier d'Afrique du Nord, dont les effets se manifestent dans les rapports de tension entre la France, la Turquie, la Russie, les Etats-Unis et l'Egypte, au point de compliquer davantage et d'approfondir les divergences sur la scène politique en Libye.

La presse en Libye s'est également intéressée à la forme de l'Etat libyen de nature à préserver l'unité du pays, entre ceux qui prônent le fédéralisme et la décentralisation dans le cadre d'un Etat centralisé et aux investissements du pays à l'étranger et ses avoirs qui ont pu être préservés grâce à des actions judiciaires.

Le journal al-Wassat a affirmé que le contrôle par les forces du gouvernement d'union nationale, soutenu par la Turquie, sur les axes de l'Ouest de la Libye et leur rapprochement de la zone du croissant pétrolier (Est), et les craintes de resserrer leur emprise sur le bassin du golfe de Syrte, puis sur Al-Jafra, dévoilent l'émergence de caractéristiques plus marquantes du rôle français en Libye dans les prochains jours.

Cette situation intervient après que Paris s'est sentie marginalisée face à Ankara et Moscou et sa consternation à l'égard de la perte de régions géostratégiques, parallèlement au lancement imminent de la mission de "Tusk Force Takuba" dans les pays du Sahel africain et aux obstacles de la mission européenne "Irini", indique le journal.

Le journal a ajouté que compte tenu du revers de son influence en Libye, la France s'est trouvée confrontée à des complications de tous côtés, après être restée silencieuse depuis le début des batailles de la guerre dans la capitale Tripoli, à l'exception des déclarations traditionnelles et des déclarations appelant à un cessez-le-feu et à un retour au dialogue, elle a préféré apporter un soutien non officialisé au maréchal Khalifa Haftar.

Selon le journal, derrière cette position, il y a deux objectifs principaux : le contrôle du terrorisme en Libye et dans la région du Sahel, où se trouvent les forces françaises, dans un objectif qui diffère de l'effort italien, visant à contenir les vagues d'immigration provenant de la côte libyenne.

"Immédiatement après que la Turquie a signé avec le gouvernement d'union les deux accords pour délimiter les frontières de la zone économique maritime et a annoncé le début de l'exploration du gaz et du pétrole dans la région, le président Emmanuel Macron est sorti, avertissant du danger d'une ingérence turque et de son lien avec la région du Sahel africain", a rappelé le journal.

Selon Al-Wassat, Paris tient à ne pas perdre sa position en Libye, tout en promouvant ses intérêts dans le Sahel, qui a été évoqué par l'ancien diplomate français en Libye entre 2001 et 2004, Patrick Heimsade, dans une interview accordée au journal français "Orient XA", alors qu'il a précisé que la France, qui participait militairement dans la région du Sahel, "a salué la prise de contrôle militaire du Sud de la Libye", affirmant que de nombreux participants à la prise de contrôle du sud libyen en mars 2019 étaient "non seulement du ministère (libyen) de la Défense, mais aussi de l'entourage du président français, Emmanuel Macron".

Le journal a ajouté, à ce sujet, que le président Emmanuel Macron, a soulevé la question de ce que l'Elysée considérait que "les Turcs se comportent de manière inacceptable en utilisant l'OTAN", avec son homologue américain Donald Trump.

Pour le journal, la France devra peut-être adopter une position plus claire pour engager un dialogue avec la Turquie, ou suivre l'option de l'escalade, d'autant plus qu'elle a exprimé à plusieurs reprises ce qu'elle a décrit comme "la mort clinique de l'OTAN après l'intervention d'Ankara contre les Kurdes en Syrie", mais elle ne cache pas son mécontentement face à la politique de bras de fer grâce aux tentatives de la Turquie de faire pression sur l'Europe avec la carte de l'immigration.

Abordant la question de l'organisation qui sied le mieux à l'Etat libyen pour lui garantir la cohésion et l'unité, le journal Afrigatenews s'est fait l'écho d'un post de l'écrivain libyen, Abderazzak Al-Dahech sur Facebook, en déclarant que le système administratif centralisé est le plus approprié dans la situation actuelle pour les Libyens, pour la cohésion du pays et transcende les identités étroites régionales et tribales qui ont réapparu au cours de la période récente "comme des pétards qui n'ont rien à voir avec la rue".

Le journal a indiqué que M. Al-Dahech a considéré dans un post que le système fédéral ne convenait pas à la Libye et l'histoire a témoigné qu'il ne tenait pas, et il vaut mieux diviser le pays administrativement en dix gouvernorats, à travers lesquels il est possible de réaliser un développement global et une répartition équitable de la richesse selon les normes nationales.

L'écrivain libyen a ajouté, selon le journal, que les fédéralistes recherchent des gains personnels, et qu'ils sont connus pour leur voix forte, mais leur nombre est faible, ce qui signifie que leur influence sera faible et inefficace pour déterminer l'avenir administratif du pays.

Revenant à la question des investissements et avoirs libyens à l'étranger, le journal Al-Wassat, a affirmé que dans un court laps de temps qui n'a pas dépassé dix jours, les décisions judiciaires protégeant les avoirs libyens à l'étranger se sont succédé ce mois-ci, et après que la justice égyptienne ait rendu une décision en faveur de l'Autorité libyenne d'investissement pour annuler la compensation en faveur du Koweïtien Al-Kharafi Group, le tribunal de Bruxelles a statué que les avoirs gelés détenus par l'Autorité d'investissement ne pouvaient pas être transférés.

Ces avoirs s'élèvent à 15 milliards de dollars, hors du système bancaire Euroclear après avoir effectué une saisie, a précisé le journal.

Citant un communiqué publié par l'Autorité comme une "victoire judiciaire", le journal a déclaré que l'Autorité a estimé que la décision rendue par la Chambre d'appel de Bruxelles, le 11 juin, stipule que les actifs restent dans le système Euroclear au lieu de les transférer sur un compte extérieur sous le contrôle de la justice belge.

Selon le communiqué, les actifs de l'Autorité libyenne de l'investissement ont été saisis par mesure de précaution dans le cadre des enquêtes en cours, alors que le Fonds libyen a salué la décision, soulignant qu'elle n'était pas partie de la défense dans la principale affaire.

Le journal a indiqué que le chef de l'Autorité libyenne de l'investissement, Ali Mahmoud, a confirmé que le Fonds a utilisé tous les moyens juridiques disponibles pour préserver ses actifs importants au profit des générations futures.

Cette décision intervient dans le sillage de la décision du tribunal de commerce de Londres en faveur du Fonds dans le cas du différend sur la légitimité de sa gestion au mois de mars, a rappelé le journal, indiquant que selon cette décision, on a statué sur la légitimité du conseil d'administration de l'Autorité de l'investissement dirigée par Ali Mahmoud, et l'a considéré comme le seul président légitime de l'institution.

