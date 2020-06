Le FIDA pour que les transferts de fonds soient classés activités essentielles en temps de crise

20 Juin 2020

Paris, Franc,20 juin (Infosplusgabon) – Le Fonds international de développement agricole (FIDA) a lancé un appel aux gouvernements du monde entier pour que les prestataires de services d'envoi de fonds soient classés activités essentielles en temps de crise, car les fonds que les migrants envoient chez eux ayant considérablement diminué à cause de la pandémie de Covid-19.

"Les envois de fonds sont vitaux pour les familles pauvres des pays à faible revenu et des pays à revenu intermédiaire. Les gouvernements devraient prendre des mesures et faire tout leur possible pour faciliter la circulation des fonds lors de crises comme celle de la pandémie de Covid-19, a déclaré le FIDA à l'occasion de la Journée internationale des envois de fonds à la famille célébrée, mardi dernier.

La fermeture des prestataires d'envoi de fonds pendant le confinement a encore plus altéré la capacité des migrants d'envoyer de l'argent à leur famille et les secteurs économiques qui emploient des travailleurs migrants, tels que le tourisme, l'hôtellerie et l'agriculture sont les plus durement touchés par les restrictions dues à la Covid-19.

« Les deux extrémités des couloirs d'envoi de fonds étant simultanément touchées, ces perturbations concernent directement les vies et les moyens d'existence d'un milliard de personnes : 200 millions de migrants qui envoient de l'argent à 800 millions de proches. Près de la moitié de ces familles vivent dans les zones rurales les plus pauvres et les plus touchées par la faim. Cette année, des dizaines de millions de familles qui dépendent des fonds qu'elles reçoivent tomberont au-dessous du seuil de pauvreté, ce qui entraînera une aggravation de la faim et une réduction des dépenses d'éducation et de santé », a souligné l’institution financière onusienne.

Les estimations ont indiqué que les envois de fonds devraient chuter de 20% en 2020, ce qui représente la baisse la plus importante jamais enregistrée vers les pays en développement, où ces sommes, qui sont généralement de 200 à 300 dollars par mois, représentent environ 60% des revenus des ménages.

"Le fait de maintenir les services d'envoi de fonds en activité pendant la crise permettra certainement d'atténuer une partie des effets de la baisse des revenus des migrants, mais il faut d'urgence réformer plus largement le système afin qu'une fois la crise passée, les migrants puissent envoyer de l'argent chez eux de manière plus rapide, plus sûre et plus économique", a indiqué l’institution financière internationale et organisme spécialisé des Nations Unies.

Le FIDA a demandé aux autorités nationales et au secteur privé de mettre en place des politiques et des cadres règlementaires plus favorables afin de faciliter la concurrence, la règlementation et l'innovation sur le marché des envois de fonds et déclarer qu'il s'agit de services essentiels.

L'institution onusienne a demandé aux entités du secteur privé d’investir afin de développer des solutions technologiques innovantes pour les envois de fonds, le but étant de réduire les frais, d’accélérer les transactions, de renforcer la sécurité et d'augmenter les flux grâce aux outils numériques dans les régions isolées.

FIN/ INFOSPLUSGABON/BLO/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon