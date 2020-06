La Turquie ne permettra pas à Haftar de prendre le contrôle de la Libye par la force, déclare un diplomate turc

20 Juin 2020

Tunis, Tunisie, 20 juin (Infosplusgabon) - L’ambassadeur de Turquie à Tunis, Ali Onaner, a qualifié le militaire libyen, Khalifa Haftar de “putschiste” et de “mercenaire à la solde certains pays” qu’il n’a pas nommé, en allusion notamment aux Emirats arabe unis, à l’Egypte et à l’Arabie Saoudite, assurant qu’Ankara ne permettra pas qu’il prenne le contrôle de la Libye par la force des armes.

Parlant, vendredi, sur les antennes de radio Mosaïque, une station privée tunisienne, le diplomate a fait valoir que son pays soutient la légitimité en Libye et est en faveur d’une solution intra-libyenne.

Il a rappelé que depuis la signature en 2015 de l’accord de Skhirat (Maroc) entre les parties libyennes sous l’égide de l’ONU, la Turquie ne soutenait aucune partie en particulier, en souhaitant que la Libye se stabilise car, a-t-il dit, comme c’est le cas pour la Tunisie, “la priorité, c’est une Libye stable, unie et dont l’intégrité territoriale est préservée pour pouvoir continuer sur la voie des très bonnes relations économiques que nous avions même à l’époque de Kadhafi”.

Il a noté que la position d’Ankara a toutefois changé depuis avril 2019 lorsque le maréchal auto-proclamé Haftar a fait une déclaration dans laquelle il rejette l’accord de Skhirat et se proclame “le seul patron de toute la Libye”.

Il a fait observer que la Turquie est intervenue pour soutenir le gouvernement légitime de Fayez Al Sarraj reconnu par la communauté internationale, à la demande ce dernier, pour s’opposer à la tentative des troupes de Haftar de prendre le contrôle de Tripoli par la force.

“Le gouvernement légitime qui pendant plus d’une année a subi les attaques et l’agression de ce putschiste, a alors demandé à plusieurs pays un soutien non pas offensif, mais défensif, pour repousser l’agression et la Turquie a dit oui”, a expliqué le diplomate.

“L’objectif unique de la Turquie en Libye et qui est d’ailleurs quasiment atteint aujourd’hui, est de faire comprendre au putschiste (Khalifa) Haftar et à ceux qui ont fait l’erreur de le soutenir, qu’il n’arrivera jamais à contrôler toute la Libye par une agression militaire”, a martelé Onaner.

Selon lui, “une fois que “ceux qui l’ont soutenu, encouragé, financé et armé comprendront qu’il n’y aura jamais une possibilité de contrôler le pays par la force, il sera possible de retourner sur la table de négociation pour trouver une solution qui ne pourra être qu’intra-libyenne, car au final, ce n’est pas la Turquie, ni les autres pays présents en Libye qui vont trouver la solution qui revient aux Libyens eux-mêmes”.

FIN/ INFOSPLUSGABON/BLO/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon