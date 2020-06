Plaidoyer pour plus de présence de dirigeants africains dans les instances dirigeantes du football en France

20 Juin 2020

Paris, France, 20 juin (Infosplusgabon) – Le président du club français Olympique de Marseille (OM), Jacques-Henri Eyraud, et le gardien et capitaine du club, Steve Mandanda, ont appelé, samedi, dans une tribune, à un changement dans la faible représentativité des dirigeants africains ou d’origine africaine dans les plus hautes instances du football français.

« Comment expliquer que le joueur africain se soit rendu indispensable au football européen alors que le dirigeant africain ou d’origine africaine ne parvienne toujours pas à briser le plafond de verre et occuper une place autour de tables encore quasi exclusivement composées de mâles blancs dominants ? En Ligue 1, seulement deux des 25 membres du conseil d’administration sont issus de la diversité, même si tous montrent un réel esprit d’ouverture et de tolérance que personne ne peut nier », ont déclaré les deux hommes dans une tribune contre le racisme publiée, ce samedi, dans les colonnes du Monde.

Jacques-Henri Eyraud et Steve Mandanda ont affirmé dans leur tribune que le stade du club, l’Orange Vélodrome, est aujourd’hui un temple où toutes les catégories sociales, les religions et les couleurs de peau se mélangent, mais tout en indiquant ne rien oublier de son histoire. « Basile Boli (défenseur d’origine ivoirienne à l’OM de 1990 à 1994 nous a expliqué que ses débuts n’avaient pas été faciles. Et Joseph Antoine Bell [ancien international camerounais et gardien de but à l’OM entre 1985 et 1988] avait en son temps été la victime de gestes indignes », ont affirmé les deux hommes.

« Ne baissons donc jamais la garde et reconnaissons une réalité qu’il est primordial de rappeler aujourd’hui haut et fort : la chance du football européen, c’est que le footballeur africain est déjà entré dans son histoire », ont déclaré les deux hommes.

Jacques-Henri Eyraud et Steve Mandanda, ont rendu hommage à Pape Diouf, le premier président noir d’un club de Ligue 1, décédé le 31 mars 2020 qui se définissait lui-même comme une "anomalie", avant de souligner que « le prochain combat est là : faire de la mixité et de la tolérance au plus haut niveau la norme, pas l’exception. Encore moins une anomalie », ont-ils insisté.FIN/ INFOSPLUSGABON/AER/GABON2020

