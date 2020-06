Coronavirus : La Covid-19 a sensiblement ralenti la croissance économique durant le premier trimestre 2020 au Rwanda

20 Juin 2020

Kigali, Rwanda, 20 juin (Infosplusgabon) - Le Rwanda a enregistré un taux de croissance de 3,6% de son Produit intérieur brut (IB) durant le Premier trimestre de 2020, un ralentissement dû à la crise de la Covid-19 comparé au taux de croissance de 9,4% de 2019, a confirmé, ce samedi, l'Institut national des statistiques.

L'agriculture a reculé de 1% et contribué négativement de 0,1 point de pourcentage au taux de croissance du PIB, alors que la production alimentaire a baissé de 2% par rapport aux estimations comparatives calculées sur la base des prix de 2017, a déclaré l'institut.

D'après les experts de l'institut, la croissance économique pour le second trimestre de 2020 sera plus affectée et la relance est attendue aux troisième et quatrième trimestres.

La croissance industrielle est de 2% et a contribué de 0,3 point de pourcentage au taux de croissance global du PIB. Les principaux contributeurs du secteur industriel sont les activités de construction qui ont progressé de 5% et les activités manufacturières qui se sont majorées de 6%. Les activités minières et les industries extractives ont toutefois reculé de 26%.

Les activités manufacturières ont grimpé de 6% du fait de la hausse de 11% de la transformation alimentaire ; de 11% du textile, de la confection et du cuir, et de 5% de la fabrication de produits chimiques et de produits en matière plastique stimulée par la hausse de la production de savon et autres produits de nettoyage. Toutefois, le bois/papier et imprimerie et les produits minéraux non métalliques ont chuté de 11% et 6% respectivement.

Le secteur des services a progressé de 6% et contribué de 2,6 points de pourcentage au taux de croissance globale du PIB, a dit l'institut.

