Les clubs nigérians Rangers et Enyimba attendent les directives de la FIFA pour le tournoi caritatif post-Covid-19

20 Juin 2020

Abuja, Nigeria, 20 juin (Infosplusgabon) - Les clubs de la Ligue professionnelle nigériane (NPFL) de football, Enugu Rangers et Enyimba d'Aba, récemment cités par la FIFA comme devant faire partie d'un tournoi de levée de fonds post-Covid-19, ont fait savoir qu'ils attendaient toujours les directives de l'instance dirigeante du football mondial concernant cette compétition, qui réunira 14 autres clubs africains.

La FIFA a sélectionné les 16 meilleures équipes du continent en se basant sur leur popularité pour organiser ce tournoi. Une formule qui devrait être reprise sur les autres continents.

Les clubs sélectionnés pour ce tournoi, qui se déroulera en matchs aller et retour, l'Espérance de Tunis, Al Ahly d'Egypte, Kaiser Chiefs d'Afrique du Sud, TP Mazembe de la RD Congo et Accra Hearts of Oak du Ghana, Zamalek d'Egypte, Orlando Pirates d'Afrique du Sud, Kampala City Club (KCC) d'Ouganda, Zesco United de Zambie, El Merreikh du Soudan, Gor Mahia du Kenya, AS Vita du Congo, Raja Casablanca et Wydad, deux clubs marocains.

Bien que la FIFA ait précisé que le tournoi ne se tiendra que "quand le retour au stade ne représentera pas un danger pour les supporters", l'attaché de presse d'Enugu Rangers, Norbert Okolie, a dit que ses joueurs sont ravis par cette invitation à participer à ce tournoi, et qu'ils attendent les directives de la FIFA concernant cet événement.

"C'est un grand honneur d'être cité parmi les grands clubs du continent africain. Cela montre que nous faisons quelque chose de bon. Les fonds récoltés seront gérés par la FIFA, qui en retour récompensera chaque club ou ses représentants au cours d'une cérémonie dédiée aux champions lors de son premier tournoi interclubs à Zurich, en Suisse".

