Le Congo a enregistré samedi 130 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 65 guérisons et un décès

20 Juin 2020

Brazzaville, Congo, 20 juin (Infosplusgabon) - Le Coordonnateur technique national de la riposte contre le coronavirus, Dr. Gilbert Ndziessi, a annoncé, ce samedi, 130 nouveaux cas confirmés de Covid-19, 65 nouvelles guérisons et un décès, au Congo.

Au total, le pays compte 1013 cas confirmés de coronavirus, 456 guérisons et 28 décès.

Dr. Gilbert Ndziessi a invité les Congolais au respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement pour lutter contre la pandémie.

Huit des douze départements du Congo sont touchés par le Covid-19, Brazzaville et Pointe-Noire, les deux plus grandes villes du pays étant les plus touchées, rappelle-t-on.

