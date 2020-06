Les émissaires de la CEDEAO invitent le gouvernement malien à reconsidérer des résultats des dernières élections législatives contestés

20 Juin 2020

Bamako, Mali, 20 juin (Infosplusgabon) - Les émissaires de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), au terme de leur mission au Mali pour trouver une solution à la crise socio-politique que connait ce pays, ont invité le gouvernement malien à reconsidérer les résultats de toutes les circonscriptions ayant fait l’objet de révision par l’Arrêt de la Cour constitutionnelle qui sont à la base de la crispation socio-politique actuelle.

A cet égard, ils ont recommandé l'organisation dans les plus brefs délais de nouvelles élections partielles pour les circonscriptions concernées.

En outre, la mission a insisté spécifiquement sur la nécessité d’œuvrer pour le rétablissement d’un climat de confiance renouvelée entre les parties maliennes, d’éviter la violence comme moyen de règlement de crise, de privilégier le dialogue et de préserver les Institutions de la République, afin de maintenir la stabilité du pays et d’éviter le chaos institutionnel aux conséquences imprévisibles et désastreuses pour la paix et la stabilité du Mali et de la sous-région.

Les émissaires de la CEDEAO ont également recommandé de mettre en place un gouvernement consensuel d’union nationale tenant compte des recommandations du Dialogue national inclusif (DNI), d’accélérer la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, signé en mai-juin 2015 entre le gouvernement malien, les groupes armés du Nord et la communauté internationale, en vue de parvenir à une paix définitive au Mali, de poursuivre résolument la mise en œuvre des conclusions du DNI, de mettre en œuvre les réformes prévues concernant la Constitution et le Code électoral et d’envisager une relecture des textes régissant la Cour constitutionnelle.

Un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des décisions et recommandations sera mis en place, avec la participation de la Commission de la CEDEAO.

Tenu en décembre 2019 à Bamako, le DNI a regroupé toutes les sensibilités du Mali pour trouver une solution aux multiplies crises (sécuritaire, institutionnelle, économique, sociale) que traverse le pays.

Au terme de la rencontre, des résolutions et recommandes fortes ont été faites à l'endroit du gouvernement, notamment l'organisation des élections législatives, le redéploiement de l'administration et de l'armée reconstituée sur toute l'étendue du territoire, l'organisation d'un référendum constitutionnel et la relecture de certains articles de l'Accord de paix et de réconciliation.

A ce jour, seules les élections législatives ont été organisées.

Les autres points sont soit timidement en cours d'exécution, ou tout simplement non exécutés.

Du 18 au 20 juin, sur instructions du président nigérien, Mahamadou Yssoufou, président en exercice de la CEDEAO, une délégation de l’organisation sous-régionale s'est rendue à Bamako pour une mission de bons offices dans le cadre de la situation socio-politique du Mali.

Au cours de son séjour, la délégation ministérielle a été reçue en audience par le président malien, Ibrahim Boubacar Kéita, et son Premier ministre, Boubou Cissé.

Elle a aussi rencontré les représentants du Mouvement du 5 juin - Rassemblement des Forces patriotiques(M5-RFP), initiateur d’une contestation contre le président Kéita, l'imam Mahmoud Dicko, leader principal de la contestation, la majorité présidentielle au Parlement, le Cadre d'actions, de médiation et de veille des confessions religieuses et des organisations de la société civile, le Réseau des Femmes parlementaires, la Convergence des Forces Républicaines et une délégation d'Ambassadeurs accrédités au Mali.

La mission de la CEDEAO était conduite par le ministre nigérien des Affaires étrangères, de la Coopération, de l'Intégration africaine, président du Conseil des ministres de la CEDEAO, Kalla Ankourao, et comprenait le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Ali Coulibali, le ministre nigérian des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama, le président de la Commission de la CEDEAO , Jean Claude Kassi Brou, et le Commissaire des Affaires politiques, paix et sécurité, Francis Béhanzin.

