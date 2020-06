190 corps découverts dans des hôpitaux et charniers après la défaite des forces de Hafar dans l'Ouest de la Libye

20 Juin 2020

Tripoli, Libye, 20 juin (Infosplusgabon) - Au total, 190 corps ont été découverts dans des hôpitaux et des charniers à Tarhouna, à 100 km au Sud de Tripoli, et dans les zones au Sud de la capitale libyenne, depuis le 5 juin, a annoncé l'armée libyenne loyale au Gouvernement d'union nationale.

Entre le 5 et le 17 juin, 190 dépouilles ont été découvertes dans les endroits qui étaient occupés par les forces du maréchal Khalifa Haftar, selon des statistiques publiés samedi par l'Opération militaire "Volcan de la colère" relevant de l'armée libyenne.

Le Gouvernement d'union nationale a accusé les forces de Haftar d'avoir commis les crimes à Tarhouna, son dernier fief dans l'Ouest du pays, où ont été découverts des charniers ainsi que plus de 100 corps dans la morgue de l'hôpital de la ville qui portaient des traces de torture et des impacts de balles.

Des mines et des engins explosifs ont été plantés par les forces de Haftar dans les zones à la périphérie-sud de Tripoli après leur retrait de ces régions, provoquant 39 morts et 71 blessés parmi les déplacés et empêchant les civils de retourner dans leurs foyers après une année de guerre qui les a forcés à se déplacer.

Le Gouvernement d'union nationale a entrepris de solliciter des soutiens internationaux pour former une commission d'enquête sur les violations des forces de Khalifa Haftar.

Les autorités continuent de documenter ces violations avec des preuves pour poursuivre les personnes impliquées devant les tribunaux nationaux ou internationaux, y compris la Cour pénale internationale.

