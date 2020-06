Tunisie : Une étude du gouvernement prévoit une rétractation de 4,4% de la croissance économique en 2020

18 Juin 2020

Tunis, Tunisie, 18 juin (Infosplusgabon) - La Tunisie pourrait retourner 10 ans en arrière concernant les taux de chômage et de pauvreté, a estimé, jeudi, le Représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Tunisie, Steve Utterwulghe.

M. Utterwulghe commentait ainsi une étude sur les conséquences économiques de la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) sur l'économie du pays menée par le ministère tunisien du Développement, de l'Investissement et la Coopération internationale en collaboration avec le PNUD.

Selon l'étude, la croissance économique en Tunisie devrait se rétracter de 4,4% durant 2020 à cause de la pandémie de Covid-19, indiquant que "les secteurs du textile et du tourisme seront parmi les plus affectés". L'étude a souligné la nécessité de la mise en place d'un programme de relance économique pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire aux plans économique et social et pour une bonne préparation du plan de développement 2021-2025.

Les auteurs de l'étude prévoient la baisse de 9,4% de l'investissement global durant la même période et la diminution de 8% de la consommation des ménages, sans compter la chute de 8% des exportations et de 6,9% des importations.

