Tunisie : 14 tentatives de migration clandestine déjouées en une seule nuit

18 Juin 2020

Tunis, Tunisie, 18 juin (Infosplusgabon) - Des unités de la gendarmerie tunisienne évoluant dans les régions maritimes de Nabeul, Tunis, Sfax et Monastir ont déjoué, au cours d'une seule nuit, 14 tentatives de migration clandestine vers l'Italie, a annoncé, jeudi, le porte-parole de la gendarmerie, le colonel Houssemeddine Jebabli.

Au total, 82 personnes ont été arrêtées, des sommes d'argent en euros et en dinars tunisien, le tout estimé à 12.000 dollars et neuf canots pneumatiques saisis, a précisé le colonel Jebabli.

Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux avait prévu que grâce au déconfinement ciblé, le rythme des tentatives de migration clandestine à partir des côtes tunisiennes, allait s'accroître. Plusieurs facteurs ont contribué au retour des embarcations de la mort, dont le plus significatif concerne l'accroissement du chômage à cause de la situation sociale née de la crise sanitaire liée au coronavirus, marquée par des pertes d'emplois et des perspectives de recrutement bouclées, a expliqué le Forum.

FIN/ INFOSPLUSGABON/HGB/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon