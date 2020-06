Kenya: 213 nouvelles contaminations détectées dans le pays portant le nombre de victimes de la COVID-19 à 6024

18 Juin 2020

Nairobi, Kenya, 18 juin (Infosplusgabon) - Les autorités sanitaires kényanes ont détecté, ce jeudi, 213 nouvelles contaminations liées à la COVID-19, ce qui porte le total de cas testés positifs dans le pays à 4257.

Le secrétaire administratif en chef du ministère kényan de la Santé, Dr Rashid Aman, a déclaré que ces nouvelles contaminations émanent des résultats des 6 024 échantillons testés en l'espace de 24 heures.

Durant la même période, 10 personnes ont succombé à la pandémie, portant ainsi à 117, le nombre de victimes de la COVID-19 recensées dans le pays.

Le Kenya a également enregistré 106 guérisons, ce qui rehausse à 1459, le nombre total de personnes guéries de la maladie.

"Le nombre sans cesse croissant des nouvelles contaminations signifie que la possibilité de contracter le virus est bien réelle, parce que le virus a une présence bien ancrée dans la communauté et est près de nous", a déclaré Dr Aman lors de la divulgation du rapport quotidien sur la situation de la pandémie dans le pays.

198 personnes parmi les patients sont des ressortissants kényans, dont 152 hommes et 62 femmes, tandis les ressortissants étrangers sont estimés au nombre de 15.

Dr Aman a également renseigné que 136 parmi les nouveaux cas proviennent de Nairobi, la capitale, tandis que le comté de Mombasa a en enregistré 32.

Les comtés frontaliers, Kajiado et Busia, qui se situent à la frontière avec la Tanzanie et l'Ouganda, ont respectivement enregistré 13 et cinq cas.

Nairobi et Mombasa demeurent des zones chaudes. Des cas à un seul chiffre ont été également enregistrés dans les autres comtés du Kenya.

