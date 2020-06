Un fonctionnaire écope de dix ans d’emprisonnement pour détournement de deniers publics

18 Juin 2020

Cotonou, Bénin, 18 juin (Infosplusgabon) - La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné à dix ans de prison ferme pour détournement de deniers publics, le sieur Sègbèdé Noudéhouda, ex-responsable du Développement rural.

Démarrée lundi, la quatrième session de la Criet a condamné à dix ans de prison ferme et dix millions F CFA d’amende le sieur Sègbèdé Noudéhouda dans le dossier relatif à la gestion des fonds issus de la vente du riz du don japonais dans la localité de Zakpota (Centre).

En 2017, rappelle-t-on, l’intéressé a confisqué plus de 11 millions F CFA issus de la vente de 1260 sacs de riz du don japonais et qui devraient être transférés sur le compte du ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche comme l’exige l’orthodoxie financière.

L’intéressé, qui confesse avoir utilisé les fonds pour préfinancer une autre activité de la structure, a été condamné pour détournement de deniers publics.

